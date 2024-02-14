新聞眼／NCC委員提名界線拿捏 考驗蔡賴默契

國家通訊傳播委員會NCC。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會(NCC)委員人事案，將是立法院開議後民進黨 第一道難題，該議題核心爭點之一在於，蔡政府看守內閣理論上有人事提名權，但五二○後的賴政府才是未來當家者，兩位前後任總統如何共商人事提名權？界線如何拿捏？考驗新舊政府交接默契。

蔡、賴兩人執政風格並不相同，連蔡總統在競選期間合體賴清德 拍廣告都直言「也許我們做事的方式不一樣」，也為馬上到來的人事提名權如何行使，增添不確定感。

蔡政府八年執政，在獨立機關提名上採強硬到底方式，監察院、中選會到NCC皆然，如今總統任內最後一次人事案提名，大權仍掌握在蔡總統手裡，若從過去提名紀錄來看，對改善朝野關係並不樂觀。

即將上任的賴清德過去從政經歷，同樣以強硬手腕迎戰在野黨著稱，但如今情勢不同的是，民進黨在國會已失去過半席次保護傘，不僅賴本人必須身段放軟，更有說服蔡總統採取更溫和提名策略的義務。

賴清德新政府人事布局將在年後陸續啟動，新舊政府間的交接工作則已是現在進行式。交接默契是否真如蔡賴兩人在競選期間所稱的「無縫接軌，國家這台車由賴清德來開，會更好」，NCC委員人事案是個重要觀察指標。