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蔡賴將溝通 NCC新委員不會綠油油

記者蔡晉宇、侯俐安╱台北14日電
NCC委員人事案將是立法院開議後民進黨第一道難題，兩位前後任總統蔡英文(右)、賴清德(左)如何共商人事提名權？界線如何拿捏？考驗新舊政府交接默契。(本報資料照片)
NCC委員人事案將是立法院開議後民進黨第一道難題，兩位前後任總統蔡英文(右)、賴清德(左)如何共商人事提名權？界線如何拿捏？考驗新舊政府交接默契。(本報資料照片)

立法院新會期20日開議後，第一個遇到的人事案將是國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意案，在野黨磨刀霍霍。綠營人士透露，「對於提名人選，賴清德一定有影響力」，準總統賴清德和蔡英文總統將在年後展開雙邊溝通，初步方向略有眉目，人選不會是「一片綠油油」，能適度緩和朝野對立氛圍是重要目標。

NCC主委陳耀祥7月31日任期屆滿後不再續任，副主委翁柏宗、委員林麗雲、王維菁等三人也將在7月31日結束任期。依法，NCC委員任滿前三個月，行政院長應提出新任委員名單送立法院同意，等於4月30日前必須提名。

民進黨人士指出，穩定朝野關係是執政大環境，提名NCC委員更直接的考驗是立院審查時間可能橫跨到五二○交接後，藍白陣營在國會擁有過半席次，且藍營向來對綠營處理NCC議題反對到底，剛結束的國會龍頭選舉「電話門」事件，綠白兩黨關係降至空前冰點，若不能向藍白陣營遞出橄欖枝，恐怕名單在立院會面臨很大壓力。

民進黨人士指出，雖然行政院長陳建仁依法須在4月底前遞出新任委員人選提名名單，但綠營初步和藍營接觸的結果，藍營已揚言這違反看守內閣「不作重大人事變動」的憲政慣例，可能要採取擱置、退回手段。最糟情況，7月之後，NCC恐在懸缺四位委員情況下空轉，不僅媒體製播內容無法受到妥善監督，連電信業者合併、3G基地台汰換及網路傳輸穩定性查驗都將被影響，連基本民生需求都亂了套。

該人士具體建議，為使新任委員順利在立法院通過，賴清德須先解決陳耀祥任內造成的「中天電視台」關台爭議及「鏡電視」上架風暴，放低姿態向藍白兩黨釋出善意，具體可行做法是正面回應國民黨團提出的「各政黨按照比例推派NCC委員」修法案，未必照單全收，但方向上可參酌；民眾黨團力推的「建立電視新聞台股權、財務、補助等方面公開透明」同樣也要有所回應，才能讓NCC人事同意權過關。

回顧NCC過往爭議，最受外界關注的莫過於「鏡電視」強渡關山上架案。民進黨人士直言，目前關於如何處理提名還未啟動討論，但幕僚圈已有共識，若不提名溫和人選，恐怕對賴清德上任後處理朝野關係相當不利。

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