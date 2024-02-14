拜廟發紅包 賴清德遇粉絲示愛 蔣萬安「安好太座」

台北市長蔣萬安（左）13日一早就走訪多間廟宇祈福 ，並發放發財金。(記者邱德祥／攝影)

春節期間許多政治人物安排拜訪宮行程，總統當選人賴清德 昨到雲嘉拜廟並發紅包，遇粉絲示愛；台北市長蔣萬安昨一早走訪多間宮廟，媒體問他西洋情人節有沒有表示？他說當然有、一定要的，還打趣稱「太座安得好，過年沒煩惱」。

賴清德初四首站到雲林斗六新興宮還願發紅包，排第一位領紅包的陳姓婦人來自高雄，她去年曾排隊蒐集12個總統發的新年紅包，今年也想蒐集12個下屆總統新年紅包，因此連夜到斗六排隊，接下來還會到其他縣市領取。

賴清德到雲林準備的2000個紅包發放一空，數百名排隊卻沒領到的民眾傳出抱怨，黨籍議員捐出自己拿到的紅包，再發送賴清德、蕭美琴聯名春聯安撫民眾。

賴清德隨後到嘉義縣市的民雄鄉大士爺廟、慶誠宮、朴子配天宮及嘉義市城隍廟參拜祈福並發送紅包，嘉義市長黃敏惠也到場致意。黃敏惠說，賴清德看到鄉親如此熱情與支持，未來就任總統也應該會重視嘉義市的發展；賴清德說，他與黃敏惠曾是國民大會同事，未來會做嘉義市後盾，不分你我共同建設台灣、建設嘉義市。有位女性在城隍廟前廣場拿到紅包後雀躍尖叫，還有女粉絲拿到紅包後熱情說出「我愛你」，讓維安人員一度緊張。

蔣萬安在北市走訪廟宇祈福 ，並發放發財金。他表示，過去一年忙碌工作較少陪太太和家人，初二、初三撥點時間陪太太和小孩，他自告奮勇「一打三」（指一個大人照顧三個小孩），太太毫不猶豫答應，但真的很辛苦、很不容易，所以昨一早就急著出門提前上工。