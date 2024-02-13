2026備戰雙北？ 黃國昌黃珊珊勤拜廟走春

民眾黨主席柯文哲（左二）與立委黃國昌（左一）12日到板橋慈惠宮參拜，兩人勤走新北，對下屆新北市長選戰投下變數。(記者胡經周／攝影)

民眾黨立委黃國昌近日勤跑新北廟宇，昨天還陪同黨主席柯文哲 赴板橋慈惠宮、中和烘爐地等宮廟參拜發福袋，被認為備戰2026市長一役；黃珊珊則於大年初一、初二接連安排25間台北市宮廟參拜行程，是否有意角逐下屆台北市長，黃珊珊表示，新春祈福是多年來習慣，別無他意。

本報系聯合報報導，柯文哲近日的走春集中在新竹與新北，其中新竹是他老家，新北則被視為要輔選黃國昌戰2026。柯文哲僅說「新北這個是……黃國昌很重要」；至於是否來輔選，柯笑稱「他不是啦」，黃不用他輔選，其實認真工作、水到渠成就可以了。

黃國昌則說，柯文哲給他的責任區就是新北，行程是為了台灣民眾黨能更在基層組織扎根扎好，而新春期間他也很感謝新北市黨部主委陳世軒跟他到新北各廟宇走春，走春最主要目的就是祈求風調雨順、國泰民安。

在新北「主場」的新北市長侯友宜 ，初一至初四也連四天參拜宮廟。面對外界關切柯文哲、黃國昌也勤走新北，侯友宜僅說新北「本來就有眾多廟宇，吸引各地民眾造訪」；至於藍營是否有呼聲較高的市長人選，侯友宜則說全力衝刺新北大小建設，才是現在該專心的事。

而民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊，大年初一、初二接連安排25間宮廟參拜行程，全都位於台北市，被聯想是她角逐下屆台北市長的起手式。中央社報導，黃珊珊表示，新春祈福是多年來習慣，別無他意。

黃珊珊大年初一從上午8時開始至下午4時許，宮廟走春行程多達13個，包括位於台北市北投、士林、大同、中山、中正、萬華區的宮廟，所到之處受到民眾熱情歡迎。

黃珊珊大年初二持續進行宮廟走春之旅，從上午9時30分至下午4時許，安排12間宮廟參拜行程，分別位於台北市萬華、文山、松山、信義區。