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學者：小黨如果被貼小藍、小綠標籤就完了

記者屈彥辰／台北13日電
師大政治所教授曲兆祥認為，民眾黨要慎防被貼上小藍、小綠標籤。(本報資料照片)
師大政治所教授曲兆祥認為，民眾黨要慎防被貼上小藍、小綠標籤。(本報資料照片)

立法院長選舉雖已落幕，民進黨、民眾黨「電話門」爭議，未來恐仍是綠白爭論焦點。民眾黨主席柯文哲不惜喊告，擺出強硬姿態。師大政治所教授曲兆祥認為，柯文哲一定要表態，否則被貼上小藍、小綠標籤，民眾黨就結束了。

民進黨醫界大老陳永興日前披露，柯文哲透過他「喬」立法院正副龍頭「珊昌配」，遭柯營怒斥甚至喊告。曲兆祥指出，柯文哲之所以對被定位成小藍、小綠如此敏感，是因為不能變成小藍、小綠，一定要維持政黨特有路線，且此路線受台灣人民肯定；當綠白要合作時，外人會立即懷疑是否有分贓，產生電話門，柯文哲才會如此敏感。

曲兆祥說，翻開小黨的歷史，所有小黨只要被貼上小藍、小綠標籤，泡沫化只是時間的問題，目前為止，沒有一個能夠逃脫「小黨魔咒」；新黨、親民黨曾在立院各有一片天，台聯黨、時代力量、台灣基進亦是，最後勢力式微，根本原因在於被標籤化了。

曲兆祥表示，回顧中華民國立法院史，多半會有過半政黨，這次是真正的三黨不過半，這種狀況下，合作是種常態，但台灣政治文化不習慣「合作」，過去的合作觀念是小聽大，不可能是大聽小；但兩個政黨要合作制衡另一個政黨時，外界普遍會有的反應是「密室分贓」，沒被合作的那方，會認為合作的那方要搞鬼分贓。

曲兆祥提到，選舉過程中，聯合政府的觀念一經藍白提出，民進黨總統當選人賴清德立刻回應，理念相同時是聯合政府，理念不相同時，肯定是分贓，連政黨領袖都認為政黨合作跟政治分贓畫上等號。在此政治氛圍中，當事者會非常謹慎。

至於綠白電話門是否可能對藍白合造成影響？台大政治系教授左正東認為，從選民角度來看，投票結果顯示，有六成民眾對民進黨不滿，讓國民黨、民眾黨有來自民眾的合作壓力，選民希望藍白合作制衡民進黨，國民黨雖然要審慎，但要尊重民意的話，還是會優先和民眾黨合作。

柯文哲 民進黨 國民黨

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