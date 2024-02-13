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賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式

記者周佑政／台北13日電
副總統賴清德12日大年初三還願行程最後一站，來到南投市鳳山寺參拜觀音佛祖，並還願發給上千個「萬物與龍」的新年紅包。（記者黑中亮／攝影）
副總統賴清德12日大年初三還願行程最後一站，來到南投市鳳山寺參拜觀音佛祖，並還願發給上千個「萬物與龍」的新年紅包。（記者黑中亮／攝影）

新國會上路，藍白陣營希望總統當選人賴清德兌現選前承諾，未來就任總統後，到立法院國情報告，且必須採用「即問即答」模式，接受國會監督。據了解，民進黨方面並不排斥賴清德國情報告，但無法接受即問即答，認為有違憲疑慮；不過，前總統李登輝的「國民大會模式」，或許可以考量。

憲法增修條文及立法院職權行使法都規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。賴清德在競選總統期間曾表示，不管是根據憲法或立法院職權行使法，如果立法院有邀請總統國情咨文報告，他會履行總統應有的責任；但賴清德也強調，國情報告並非規定一對一的質詢。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德是「雙少數」總統，更應到國會報告，時間也是愈快愈好，國民黨也希望採即問即答方式。國民黨立委羅智強說，國民黨的主張是國情報告常態化，頻率一年一次或兩次都可討論，重點是要貫徹責任政治。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，依據憲法增修條文，立法院可以邀請總統赴國會國情報告，但不能採取即問即答，行政部門由行政院長負責備詢，若總統備詢會導致憲政體制混亂，有違憲的疑慮，應依照規定辦理。

據了解，由於賴清德選前就已表態，願依法規履行總統的責任，因此綠營內部多認為，賴清德並不會排斥到立法院國情報告。不過，民進黨人士說，憲法規定很清楚，行政院向立法院負責，行政院長必須到國會施政報告與接受總質詢，接受立委質詢是行政院長的責任，如果總統接受立委質詢，就會出現憲政爭議。

一位黨政人士表示，如果立法院邀請賴清德國情報告，賴清德履行憲政規定的機會不小，但是民進黨不可能接受違憲的即問即答；不過，李登輝時期在國民大會報告、接受國大代表綜合詢問與建言，之後再綜合答覆的模式，或許可以考量。

黨政人士表示，距離賴清德就任還有一段時間，國情報告議題、模式，還需要賴清德與未來的執政團隊進一步討論。

賴清德 國民黨 民進黨

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新聞眼／「雙少數」總統 賴清德應謙卑建立憲政慣例

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