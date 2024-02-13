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新聞眼／「雙少數」總統 賴清德應謙卑建立憲政慣例

記者 周佑政
賴清德說過去總統的「國情報告」無法成行，是因為藍綠在野時，都要求總統報告備詢，這有違憲政制度。（本報資料照片）
賴清德說過去總統的「國情報告」無法成行，是因為藍綠在野時，都要求總統報告備詢，這有違憲政制度。（本報資料照片）

在野黨磨刀霍霍要求總統當選人賴清德就任後赴立法院國情報告。根據憲法增修條文規定赴國會報告，是賴清德選前的「承諾」，未來成行機會不低，但賴清德作為「雙少數」總統，更應謙卑接受國會監督，與其堅守單方面的報告，不妨主動思考透過「詢答」作更好的溝通與說明，建立良好憲政慣例。

憲法增修條文及立法院職權行使法都規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。再檢視立法院職權行使法，規定「立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。

是否接受立委提問、做補充報告，關鍵在總統的意願。1996年總統直選後，前總統李登輝每年向國民大會國情報告，並且在會後聽取國代建言與提問，做出「綜合答覆」。

民進黨認為「即問即答、一問一答」不符合現行憲政規定，不接受在野黨要求，容可理解；但如同李登輝國民大會模式，接受國大提問，再做補充說明，其實已符合「詢答」精神。賴清德與未來的執政團隊不妨考慮，主動遞出橄欖枝，讓在野黨與民眾更了解國政方向與運作，更有助朝野和諧。

總統直選後，歷任總統都不曾至立法院國情報告，陳水扁、馬英九、蔡英文執政時，不論執政黨主動或被動，立法院都曾討論國情報告，最終都因朝野互不信任，無法成功。

賴清德的總統得票未過半數，民進黨在國會也不再取得席次優勢，「雙少數」政府面對三黨不過半局面，賴清德應拉高格局，赴立院國情報告，說明國家大政方針，並考慮接受立委建言或提問，做出綜合答覆，不只成為憲政史上第一人，也能建立良好的憲政慣例。

賴清德 民進黨 馬英九

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