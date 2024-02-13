雙少數政府 國會調查權現契機

針對總統赴立院國情報告並採即問即答方式進行，總統當選人賴清德選前在辯論會中曾說，總統有義務應立法院的要求到國會去進行國情報告，但並不是規定一對一的質詢。（本報資料照片）

民進黨 籍總統當選人賴清德將在五二○就職，立法院則呈現藍席次些微多於綠、白握關鍵少數的政治新局。國民黨 及民眾黨立法院黨團在開議前皆喊出，強化國會調查權的修法及措施作為國會改革首要方向；若在野貫徹政見成功，將賦予立委更大監督調查權，是台灣國會史上罕見。

這屆國會擁有八席不分區立委席次的民眾黨團，在立委報到日後提出23項優先法案及國會改革事項，民眾黨團表示，主張透過修法等建立國會聽證制度、檢討當前質詢制度、改革國會同意權行使等，扮演制衡關鍵角色。

至於實際推動方式，民眾黨團總召黃國昌指出，國會改革首先要修「立法院職權行使法」，來建立國會聽證調查制度，並且要強化人事同意權的審查密度，而也主張未來正、副院長選舉比照地方議會規範，採取記名投票，並修「立法委員行為法」，強化立委利害關係迴避。

國民黨團在強化調查權部分，一口氣拋出：總統每年定期國情報告、國會人事審查及同意權與立法院正副院長選舉改為記名制、行政院機關首長任命至立法院進行聽證、建立國會調查權及聽證、建立藐視國會罪、重新恢復特偵組等六大措施。

國民黨立委林思銘表示，過去包含綠能 光電弊案、軍購案、疫苗採購、進口快篩試劑、進口雞蛋案及鏡電視案等，在上一會期都引發爭議，但國民黨團向監察院及檢察署提出檢舉告發，都石沉大海或是輕輕結案，因此為清查這些案子疑點，國會必須具備武器，才能充分發揮監督的職權，推動改革「一刻也不能再拖延」。

國民黨立委羅智強則表示，因為民進黨執政八年下民主制衡機制不彰，現需要強化及健全國會機能來實現，呼籲綠營不要忘記，民進黨在2016年也曾主張過國會聽證調查。

羅智強指出，國會聽證調查在其他民主國家行之有年，現官員在國會公然說謊已習以為常，卻都不用負法律責任，而當國會議員擁有國會聽證調查權之後，再也不會出現立委調閱政府資料時，受到拖延、刁難，甚至拒提供。

有關特偵組部分，羅智強也強調，在其他國家針對重大、特別是涉及政治權力、高官的貪腐弊案，有特別檢察官體系辦案，目的在透過特偵組或類似機制設計，增加檢察單位專設性、獨立性、超然性，有法律的保障，減少來自政府，特別是行政部門的干涉。