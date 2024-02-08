壓力大 中市食安處人員落淚

台中市長盧秀燕（左）擁抱食安處人員，一句辛苦了，催出食安人員的眼淚。（圖／中市新聞局提供）

中央與地方一度為台糖豬肉片是否含瘦肉精互槓，綠營民代一度籲台糖向中市府提告，讓食安處團隊承受極大壓力，昨午台中市長盧秀燕前往食安處，感謝工作人員的勇敢，並道謝說「辛苦了」，隨即送上一個擁抱，讓食安處人員當場落淚。

盧秀燕說，台糖豬肉瘦肉精事件，讓食安處同仁飽受巨大壓力，為人民把關違禁品是艱鉅的任務，不只需要勇氣，還需要戰戰兢兢地重複檢驗、謹慎確認結果。

台中市衛生局長曾梓展說，衛福部每年到台中市食安處做認證，包括ＴＦＤＡ認證、財團法人全國認證基金會認證，這二個認證是目前台灣最具法律效益，認證機器、藥品和流程絕對符合國家公告標準流程，「我們對台中市食安處檢驗非常有信心，還得過生技醫療品質獎，這套流程可被信賴」。

負責檢驗的振泰檢驗公司總經理章嘉明也指出，他全程參與整個複驗過程，均符食藥署的規範與要求；另與其他專家學者審視台中食安處過去檢驗的數據與結果，「看起來應該是沒問題的」。

曾梓展呼籲中央將檢驗公布標準講清楚，並統一作為，什麼時候該緩一緩，什麼時候該即時公布，不要讓第一線執法人員產生困擾。