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新聞評論／爭回調查權聽證權 新國會應有作為

聯合報社論

新國會即將上路，由於朝野政黨席次丕變，讓立法院可望擺脫「行政院立法局」的矮化形象，發揮制衡功能，有效監督少數政府。民眾黨率先祭出建立國會調查聽證制度四訴求，國民黨也提出五點主張，要推總統國情報告，制訂藐視國會罪、建立國會調查權及聽證權、國會人事審查同意權等。立法院長韓國瑜也承諾，開議後將推動國會改革，讓立法院成為講道理的地方，甩開比拳頭的印象。

國會全面改選已30年，國會改革的關鍵法案《立院職權行使法》與《立委行為法》也修了20餘年。強化國會調查權和聽證權一直是立委職權行使的重中之重，20年來各黨都曾提案，始終未能修法。癥結在於，藍綠輪流「完全執政」，執政黨為了護航行政權，從不肯就強化國會權力做出有效變革。藍綠或刻意扭曲立法原則，在國會運作上打壓在野意見，諸如藐視國會罪等可能懲戒官員的主張，當然受到執政黨極力阻擋。如此年復一年，讓國會改革法案胎死腹中。

蔡總統上台後，國會改革也曾喊得震天價響，呼籲「打破密室協商」，並要求「議長中立」。第九屆﹙2016年起﹚立委後來修改《立院組織法》，規定立院正副院長「不得兼任黨職」，政黨協商全程直播，就是要讓陽光進入立院。然而，「不任黨職」與「議事中立」是兩回事。最明顯的例子是，蘇嘉全為護航八年8000億台幣的前瞻預算，用「一事不二議」曲解議事規則，擋下在野黨提案杯葛，更創下「先有預算、後補計畫」的濫用特別預算的惡例。這樣的院長中不中立，民眾還看不出來嗎？

同樣的，民進黨自第九屆起「大軍壓境」，政黨協商淪為形式。在表決大戰下，在野黨宛如螳臂擋車，國會全面弱化。蘇貞昌在議場公然辱罵立委，然後官員有樣學樣和立委舉牌互嗆，答詢根本是信口開河，完全不把國會看在眼裡。同樣的，司法檢調動輒進國會搜索抓人，從未見立法院長游錫堃為國會尊嚴置詞。也正因如此，在野黨才主張訂定「藐視國會罪」，要求建立立院調查聽證制度，讓立法院有監督利器幫人民看緊荷包，不讓行政部門濫權貪腐弊端叢生。

但徒法不足以自行。立法院過去也曾有調閱或聽證過程，卻未必能有效制衡行政權，立委如果缺乏專業或不勤於議事，再多檔案卷宗也找不出問題癥結。過去在野立委因制衡無力，除在質詢上虛張聲勢，不少人則根本疏懶問政。但如今，在新國會三黨不過半激烈角力下，將再無這樣的「安逸歲月」。人民對新國會期望甚殷，在野立委若不能有效整合，在制衡及揭弊上拿出具體成績，將難以對支持改革的新民意交代。

這屆立委有半數是新科立委，個個都摩拳擦掌想力求表現；然而，要和行政部門搏鬥，除必須拿出政黨集體力量，還要有依法問政的專業功力，才能讓政府知所節制。但強化立法權也不能無限上綱，新國會可以討論恢復特偵組，或建立機制讓檢調協助國會調查，但設立「國會特偵組」在現行體制架構下恐怕做不到。即使美國國會的「國會藐視罪」，國會有權裁定，但也要送司法部門判決，才不致侵害司法權。這些法律工程，要有細緻而精確的專業構思，不是靠喊價就能達成。

立法權的伸張要靠法理與智慧。讓多元意見呈現，呼應民意節制政府專斷，才是民主國會應有的作為。這是韓院長的挑戰，期待新國會年後開議能帶來新氣象。（轉載自聯合報社論）

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