台糖瘦肉精複驗 中央地方雙檢出微量西布特羅

台糖豬肉片 雙軌複驗出西布特羅 製表／元氣中心、生活中心

台中市食安處日前抽檢台糖冷凍梅花豬肉片驗出含瘦肉精「西布特羅」，中央檢測 同批肉品卻未檢出，引發爭議。中央、地方6日同步複驗，結果7日出爐，台中市和食藥署實驗室都驗出微量西布特羅。衛福部長薛瑞元說，可排除標準作業流程失誤，但目前看起來是個案，也可以確定並非大規模食安事件，農曆年後會邀專家研判調查，找出原因。食藥署並宣布即日起加倍抽驗市售豬肉產品，從2000件提升到4000件。

食藥署收到中市提供的檢體後漏夜檢驗，昨天清晨得知檢驗結果。食藥署長吳秀梅表示，檢驗三次結果分別是0.0013、0.0014、0.0014ppm，因無法四捨五入，判定為0.001ppm，檢體確定含西布特羅，但數值低，接近偵測極限值。

吳秀梅表示，所有檢驗樣品中，除本次公布檢體，其他都沒檢出瘦肉精，強調「這是個案」。吳說，透過質譜儀檢驗分析，非常有科學依據，確定檢體含有西布特羅，只是濃度低、接近檢測極限，已排除實驗室問題。但「為什麼只有這一包有？來源還需要思考所有的可能性」，預計年後舉行專家會議釐清。

食藥署表示，從2日至6日，包括農業部 及各衛生單位總計抽驗市售台糖相關豬肉產品70件，29件尚在檢驗中，其他均未檢出，民眾過年仍可安心吃豬肉。

薛瑞元說，排除標準作業流程失誤，但不能排除檢體的前處理及飼養、屠宰、切割是否汙染，「不過可確定的是，這不是大規模的食安事件。」

中市府表示，台中市食安處實驗室依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含衛福部食藥署3位人員、2位專家委員、台糖公司代表一位，共6人檢視檢驗過程。市府則由食安處長傅瓊慧等4人，另邀第三方公正的振泰檢驗公司總經理章嘉明在場，現場11人，食藥署2位專家同步進行認證實驗室的技術查核，且全程錄影。