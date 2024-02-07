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複驗檢出瘦肉精 黃國昌喊王必勝下台

記者歐陽良盈╱台北7日電
民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）
民眾黨立委黃國昌。（本報資料照片）

台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片複驗結果，檢出應為零檢出的乙型受體素（俗稱瘦肉精）西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm；衛福部食藥署隨後發布新聞稿，確認檢出西布特羅0.001ppm。民眾黨立委黃國昌表示，衛福部次長王必勝應知所進退，下台負責。

黃國昌指出，對此攸關民眾食安的重大事件，中央與地方政府應嚴肅面對，究明原因，守護國人食安，保護消費者權益。但令人最為痛心的是，過去這幾天，王必勝不斷將嚴肅的食安問題，以五點荒謬作為政治攻擊的武器，將政治操作置於人民食安之上；如此作為，顯已不適任，王必勝應知所進退，下台負責。

黃國昌也問行政院長陳建仁，如此不適任的官員，還要繼續包庇嗎？

台糖冷凍梅花豬肉片遭台中市府檢出含瘦肉精西布特羅，農業部、衛福部食藥署抽驗都未檢出，今天複驗報告結果驗出含有西布特羅。國民黨立委王鴻薇表示，這結果重重打臉衛福部次長王必勝、經濟部長王美花，這兩人向台中市政府道歉，不要再政治口水。

王鴻薇說，台糖豬肉到底有沒有含瘦肉精，今天出現最終章，食藥署複檢也驗出台糖豬肉含瘦肉精西布特羅，這樣的結果，重重打臉王必勝、王美花。

王鴻薇表示，在台中市政府驗出台糖豬肉有瘦肉精後公布，王必勝居然指責太快公布，複檢過程一度拒絕台中市政府派員到中央參加複檢，經濟部是台糖主管機關，王美花居然深表遺憾，還要台中市政府給台糖一個答案。

她說，王必勝、王美花，請問你們是不是應該向台中市政府道歉，王必勝、王美花應該感謝台中市政府抓出食安漏洞。希望衛福部、經濟部，不要再政治口水，真正的嚴格把關食安，讓老百姓餐桌上，都能出現健康食品，不是黑心豬肉。

國民黨 農業部

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