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蘇起新書談馬王政爭 「馬英九任內最失策」

台灣新聞組／台北7日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

國安會前秘書長蘇起新書「美中對抗下的台灣選擇」近期出版，書中對前總統馬英九執政有正反評價，並直指馬英九任內最失策，就是2013年的馬王之爭，也是馬英九政治生命結束的開始。蘇起昨天接受廣播專訪時也說，就現實面，馬英九更應該與立法院前院長王金平好好相處，遺憾兩人最後鬧翻。

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，馬英九看過蘇的新書，也很感謝蘇起任內對國家和政府團隊的幫助，不會去回應他的評語。

蘇起在新書中談及馬英九，對馬勤奮認真的評價非常高，但認為馬當總統的人際手腕需要改進。提及馬王政爭，蘇起指出，「以當時王金平在立法院的影響力，他可以幫到馬總統，其實可以合作，卻不知為何馬就不信任」。他同時評比陳水扁及蔡英文總統對立法院的掌控力，就明顯比馬英九高。

蘇起認為，王金平當然有些地方馬英九看不順眼，但王可以幫馬很多地方，包括國民黨的團結、行政立法關係，「關係好的話，很多事情可以做到」，很可惜兩人從競選黨主席起，感情就不融洽，一直到到執政時期都是這樣，2013年鬧翻後，發生太陽花學運，王金平當然幫民進黨來整馬，很遺憾。

蘇起昨接受專訪也批評馬英九看不到大格局，而且小事管太多，還刻意不照顧國民黨自家人，遇到挫折就退縮，而且有「棄車保帥」的習慣。

蘇起在書中提到，馬英九的人際手腕需要改進，很喜歡半夜打電話，管一些總統不必管的小事情。他批評馬看不到大格局，領導人應該做大事，不管小事，但馬英九管得太多，而且只管事、不管人。

蘇起透露，馬與下屬對話時，只寫筆記，不看對方，好幾次主持開會，一些部會首長在下面滑手機，因為大家不怕會被總統看到，這是不對的，總統應該思考大的東西。

蘇起在書中說，馬英九的問題就是忽視國民黨的基本盤，刻意不照顧自己人，也不重視論述，不重視培養國民黨人才，尤其不願意提拔藍營的民意代表進入政府體系歷練，每次遇到挫折就退縮，而且發生問題時習慣「棄車保帥」。

蕭旭岑說，馬英九感謝過去老部屬，老同事的付出，他不可能去回應任何他們的評語。但蕭旭岑指出，以他個人而言，他為蘇起的評語感到深深遺憾。蕭旭岑表示，他從未聽過前總統陳水扁的國安會秘書長或相關部屬，在離任後對陳前總統有過惡言，這大概是民進黨與國民黨的不同，也凸顯國民黨現在要團結與重返執政的困境。

國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)
國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

馬英九 國民黨 王金平

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