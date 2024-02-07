我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

瘦肉精疑雲 盧秀燕嗆中央：只顧廠商不顧人民

台灣新聞組／台中7日電
台中市長盧秀燕6日首度對台糖肉品含瘦肉精事件發聲，除向衛生局食安處同仁捍衛食安的努力表示感謝，也強調食安「寧嚴勿鬆，寧快勿慢」。(記者陳秋雲／攝影)
台中市長盧秀燕6日首度對台糖肉品含瘦肉精事件發聲，除向衛生局食安處同仁捍衛食安的努力表示感謝，也強調食安「寧嚴勿鬆，寧快勿慢」。(記者陳秋雲／攝影)

台中市政府驗出台糖冷凍梅花豬肉片含微量瘦肉精「西布特羅」，中央卻未檢出，引發綠營民代呼籲台糖提告中市府等爭議。衛福部食藥署與中市府昨天雙軌展開複驗，結果今天出爐。台中市長盧秀燕昨對此事首度發聲，指市府食安人員被苛責打壓、甚至要被告，「我非常不以為然」，食品安全「寧嚴勿鬆，寧快勿慢」。

台糖肉品被驗出含微量瘦肉精後，依法申請複檢；台中市衛生局受理後，將原樣本殘留肉品分成兩分，一分送交食藥署、另一分留在台中複檢。中市府為求慎重，除邀食藥署派員參與中市複檢，原也希望派員參加食藥署的複檢，但食藥署未同意中市參與，僅派出3位官員、兩位專家學者及台糖一名代表到台中，陪中市府六人組成的檢驗團隊進行複檢。台中市衛生局複檢過程全程錄影，預計今天公布。

台中市衛生局長曾梓展說，這次檢驗台糖肉品含微量瘦肉精後曾回報中央，中央提醒按過去檢測邏輯與經驗，台糖不可能發生這種情況，希望更慎重。不過，台中市衛生局開會評估認為已反覆化驗，擔心若不及時公布，若肉品真有問題恐讓更多民眾吃下有害物質，因此公布。

他說，衛生局食安處只要驗到異常，一定會做第2、3次，確定後才公告，所有情況都如此，且依食安法，檢測結果若未及時公布恐涉瀆職罪。

針對衛福部次長王必勝指這次檢驗有「5大荒謬」，包括實測22次，為何只公布6次？曾梓展說，第一次用液相層析質譜儀驗出西布特羅，同仁不放心，再用高解析度質譜儀跑了22次，同時檢測21項瘦肉精，過程都檢出西布特羅，只有一次數值極低無法判斷，但依規定這些物質是「不得檢出」。他強調，實驗室儀器與藥品都照中央規範建置與認證「我相當有信心」，接下來要由中央溯源稽查，市府沒能力查證為何肉品內含有西布特羅。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，食品檢驗違規依法就要公布廠商名稱，過去中央或地方都這樣做；通常也會將相同檢體由不同的人再做確認，或找外部單位再驗一次，透過不同操作和環境確定檢驗結果。他說，檢驗報告出來就是出來了，若不公布問題廠商，受到其他干擾的機會也會變高。

盧秀燕昨說，這次檢出瘦肉精後，食安處人員以保護人民的食安為己任，她非常感謝，「辛苦了，他們做得很好」，但卻不斷被苛責與打壓，甚至有人要告他們，「我非常不以為然」。

盧秀燕說，政府成立食安單位的目的是保護人民而不是保護廠商，有人責問中市府有檢驗結果後為什麼要這麼快公布？應該讓廠商申覆後再公布，但她認為這種指責是以廠商的利益為主，而不考慮人民的利益，「我感到瞠目結舌」。

盧秀燕指出，食安檢驗是證據到哪裡就公布到哪裡，政府應站在公正監督高度，不要介入，尤其對食安要寧嚴勿鬆、寧快勿慢，展現中央、地方重視食安最強力的態度。

檢測

上一則

複驗檢出瘦肉精 黃國昌喊王必勝下台

下一則

蘇起新書談馬王政爭 「馬英九任內最失策」

延伸閱讀

新聞評論／鼓動台糖告盧團隊 綠委拔肉中刺？

新聞評論／鼓動台糖告盧團隊 綠委拔肉中刺？
選後半個月放手 政院核定中捷藍線 盧秀燕：感謝

選後半個月放手 政院核定中捷藍線 盧秀燕：感謝
盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題

盧秀燕順理成章接棒？蔣萬安再等等？藍誰選2028掀話題
新聞評論／逐「燕」上帝畿 恐成民進黨2028魔咒

新聞評論／逐「燕」上帝畿 恐成民進黨2028魔咒

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
民進黨前立委賴坤成昨在他個人臉書貼上蕭美琴29歲照片。圖／翻攝自賴坤成臉書

顏值不輸明星…29歲蕭美琴仙氣飄飄 逾3萬人按讚

2024-01-30 15:06
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多