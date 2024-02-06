黑白集／念大學才能投票 柯文哲「開示」又踩歧視地雷

民眾黨主席柯文哲說：「如果規定念大學才有投票權，民眾黨就贏了」，似乎還沒走出敗選「否認期」。（本報資料照片）

柯文哲 在新竹和「小草」見面，語出驚人地說：「如果規定念大學才有投票 權，民眾黨就贏了。」大選結束已三周，柯文哲似乎還沒走出敗選「否認期」，還在幻想自己贏的情境。而且，他一不小心，就踩到歧視的地雷。

柯文哲說，民眾黨在全國拿下最高票的10個票箱，有7個在竹科附近。民眾黨就像新加坡 的人民行動黨，支持者都是中間、年輕、高學歷，是菁英政黨。也因此，引申出如果念大學才能投票「我們一定贏」的遐想。但很抱歉，台灣不是新加坡，更不是烏托邦，你不能禁止非年輕世代或未念大學的人都不投票。

更別忘了，柯文哲在新竹市得票其實只居第二，還輸賴清德，他妹妹柯美蘭參選立委則以第三名落孫山。在柯Ｐ執政過八年的台北市，他的得票率只有難看的兩成三；試問：首都市民難道都是沒念過大學的淺薄鄙陋之輩？

柯文哲被網友戲稱為「柯CF」，嘲諷其發言被柯粉視為金科玉律，像「柯師父」開示。但他在言談中常不經意流露對女性及不同職業的輕蔑，現在又歧視低學歷；他若不自省，如何讓民眾信任他？他近日為「電話門」辯白，說「醫生不會說謊」；但柯建銘也是醫師出身，你認為他也一樣嗎？

柯文哲把「理性、科學、務實」掛在嘴上，但他真正奉為圭臬的，大概只有「務實」吧！