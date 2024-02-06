我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

黑白集／念大學才能投票 柯文哲「開示」又踩歧視地雷

黑白集
民眾黨主席柯文哲說：「如果規定念大學才有投票權，民眾黨就贏了」，似乎還沒走出敗選「否認期」。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲說：「如果規定念大學才有投票權，民眾黨就贏了」，似乎還沒走出敗選「否認期」。（本報資料照片）

柯文哲在新竹和「小草」見面，語出驚人地說：「如果規定念大學才有投票權，民眾黨就贏了。」大選結束已三周，柯文哲似乎還沒走出敗選「否認期」，還在幻想自己贏的情境。而且，他一不小心，就踩到歧視的地雷。

柯文哲說，民眾黨在全國拿下最高票的10個票箱，有7個在竹科附近。民眾黨就像新加坡的人民行動黨，支持者都是中間、年輕、高學歷，是菁英政黨。也因此，引申出如果念大學才能投票「我們一定贏」的遐想。但很抱歉，台灣不是新加坡，更不是烏托邦，你不能禁止非年輕世代或未念大學的人都不投票。

更別忘了，柯文哲在新竹市得票其實只居第二，還輸賴清德，他妹妹柯美蘭參選立委則以第三名落孫山。在柯Ｐ執政過八年的台北市，他的得票率只有難看的兩成三；試問：首都市民難道都是沒念過大學的淺薄鄙陋之輩？

柯文哲被網友戲稱為「柯CF」，嘲諷其發言被柯粉視為金科玉律，像「柯師父」開示。但他在言談中常不經意流露對女性及不同職業的輕蔑，現在又歧視低學歷；他若不自省，如何讓民眾信任他？他近日為「電話門」辯白，說「醫生不會說謊」；但柯建銘也是醫師出身，你認為他也一樣嗎？

柯文哲把「理性、科學、務實」掛在嘴上，但他真正奉為圭臬的，大概只有「務實」吧！

柯文哲 投票 新加坡

上一則

學界連署促開放國民黨 讓年輕人接棒

下一則

電話門爭議 白對綠提民事求償百萬台幣

延伸閱讀

柯文哲求償百萬 吳崢：樂意到法院講清楚 賠100萬會破產

柯文哲求償百萬 吳崢：樂意到法院講清楚 賠100萬會破產
柯文哲揮毫春聯寫「亢龍有悔」 被酸中文程度有問題

柯文哲揮毫春聯寫「亢龍有悔」 被酸中文程度有問題
綠白電話門 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元台幣

綠白電話門 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元台幣
綠白「電話門」 藍：民眾黨根本沒考慮挺韓當立院龍頭

綠白「電話門」 藍：民眾黨根本沒考慮挺韓當立院龍頭

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

2024-01-30 01:27

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎