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院長上工首日 韓國瑜盼保熱情 「不想變老太監」

台灣新聞組／台北6日電
立法院長韓國瑜（右二）上任後5日首度視察院內表示，秘書長周萬來（左前）具有權威性，可以提供議事規則上一錘定音的意見。(記者曾原信／攝影)
立法院長韓國瑜（右二）上任後5日首度視察院內表示，秘書長周萬來（左前）具有權威性，可以提供議事規則上一錘定音的意見。(記者曾原信／攝影)

立法院長韓國瑜上任後，昨天首度主持朝野黨團協商，爭執數日的新會期開議日，三黨達成共識，韓國瑜拍板2月20日開議。韓國瑜表示，他不希望當院長1個月後早上起來照鏡子，發現自己跟滿清紫禁城的老太監一樣面容枯槁、面無表情，未來仍會秉持真誠熱情，面對朝野黨團。

韓國瑜上周四當選院長後，昨天是正式處理院務的第一天。上工首日，行程滿檔。他上午8時45分抵達立法院，先到院內各單位視察，逐一到各辦公室向立法院員工拱手致意，拜託大家幫忙，並祝新年快樂，新任立法院秘書長周萬來全程陪同。

韓國瑜稱讚周萬來是國內議事規則教科書級人物，未來若遇議事衝突、盲點或不解，周可提供最專業權威的意見，一錘定音。周萬來說，他會盡己能力協助立委問政。

國民黨主席朱立倫下午拜訪韓國瑜及立法院副院長江啟臣。朱說，有基層反映，盼加強國會監督改革，希望在韓國瑜的領導下，盡快落實方案，推動民生優先法案。

下午3時，韓國瑜主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。他在正式開會前致詞說，當選院長3天以來，接到很多電話關切，他認為，開會一定要有端莊、嚴肅的一面，但他的個性就是很真誠、熱情，不希望當了院長後1個月照鏡子，就成了「滿清紫禁城來的老太監」，面容枯槁、面無表情，盼能依然以真誠、善良、熱情原則，彼此信任與合作。

針對開議日，民眾黨團主張2月16日開議，民進黨團主張23日開議，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團隨時都能開議，只是行政工作需要時間，2月16日開議，恐怕要使立法院基層加班處理。經民進黨團總召柯建銘建議折衷方案，在2月20日開議，三黨達共識。

傅崐萁說，過去20年來，都是在農曆正月十二以後開議，2月20日當天是農曆正月十一，也是20年來農曆最早的開議日。此外，這也是2002年第五屆以來首次第一會期在周二開議。

經周萬來說明議事規則，韓國瑜裁示，選舉會議公報紀錄中後續處理方式，請民眾黨團於開議日將相關書面請求，送至院會依照議事規定處理，民眾黨團總召黃國昌表示「很好」。韓國瑜首場朝野協商，花了1小時又11分鐘。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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