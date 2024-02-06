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瘦肉精疑雲 蔣萬安：中央不應讓吹哨者噤聲

台灣新聞組／台北6日電
台北市已經針對台糖梅花豬同品項不同批號肉品預防性下架，台北市長蔣萬安說，北市府也已抽驗檢測，會等台北市的相關檢測結果出爐，結果合格才會恢復上架。(記者林麗玉／攝影)
台北市已經針對台糖梅花豬同品項不同批號肉品預防性下架，台北市長蔣萬安說，北市府也已抽驗檢測，會等台北市的相關檢測結果出爐，結果合格才會恢復上架。(記者林麗玉／攝影)

台中市政府驗出台糖肉品含微量瘦肉精西布特羅，食藥署則回應檢驗過同批肉片並無驗出。國民黨立法院黨團昨天舉行記者會表示，中央應與地方合作解決食安問題，如今卻像打壓、暗示台中市府搞烏龍，國民黨團將提出修法，強制豬肉應標示有無含瘦肉精。

「聽到哨音一定要警覺，不是讓吹哨者噤聲。」台北市長蔣萬安表示，對食安把關「沒有最審慎、只有更審慎」，中央必須解決問題而不是解決提出問題的人；台中、台北等各縣市採用的都是依照中央公告的檢測方法，中央政府一定要負起責任徹查清楚並對外說明，否則會讓民眾再次對中央政府失去信心。

國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，蔡政府提出食安五環，後來門戶洞開開放萊豬進口，連巴西毒蛋都進來，食安政見完全破功，中央政府毫無信用可言，還須仰賴地方政府積極任事。

立委徐巧芯也質疑衛福部現在的態度難道是要蓋牌？立委楊瓊瓔說，驗出瘦肉精卻不公布、不揭露，有違法之虞；台中市府積極幫人民把關、調查公布資訊，在衛福部眼中卻像是做錯事？呼籲中央與台糖趕快派員到台中協助檢驗，也請衛福部依法處理，不要再出「怪聲」。

民眾黨團總召黃國昌也批政府總強調食安、建立食安五環，但究竟哪個環節出現問題？「台糖安心豚」造成消費者不安心，地方政府檢驗結果與中央政府不一致，有必要溯源調查。

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