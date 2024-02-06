瘦肉精疑雲 中央要中市交出檢體 拒中市人員參與複驗

台糖梅花豬肉片有沒有「瘦肉精」，中央地方相互攻防，台中市衛生局5日傍晚已將台糖肉片檢體送抵食藥署複驗。(圖／衛生局提供)

台糖冷凍梅花豬肉片遭台中市府檢出含微量瘦肉精「西布特羅」，引發食安疑慮，行政院食品安全辦公室前晚公布檢驗同批肉品均「未檢出」，雙方各說各話。台中市衛生局昨天上午收到台糖申請複驗的資料後，將殘留樣品分成兩份，一份於昨晚送抵食藥署複檢，另一份由台中市衛生局邀請食藥署、台糖人員及雙方各邀集的專家和公正人士於今天上午複驗，報告最快明天出爐。

據了解，台糖提出複驗申請後，衛福部要求台中市政府「交出檢體」，但婉拒台中市府派員北上共同參與檢測 的要求，僅願意派員參加台中市的複驗。

衛福部食藥署昨再公布3件同批號豬肉檢驗結果，均未檢出瘦肉精成分。食藥署副署長王德原表示，3件中有2件為農業部 函文台糖要求提供該公司監製的梅花肉片檢體，另件為食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局至全聯台南北安分公司抽樣的檢體，均未檢出西布特羅。

台中市府本月2日公布台糖冷凍肉品驗出微量瘦肉精的訊息，行政院食安辦於兩天後的前晚，大陣仗舉行跨部會記者會，公布45件檢體均未檢出，還提醒台中市府應更審視調查，衛福部次長王必勝甚至質疑台中市府為何「急於公布」，台中市府昨由4名局處首長舉行記者會說明採檢經過反擊。

台中市衛生局長曾梓展說，6次檢驗都呈現陽性反應，「反覆檢驗認為something wrong」，依台中市食安自治條例，立即公告保護消費者，否則會有瀆職問題，若等業者申請複驗、複驗結果後公布，等於要再兩周，有問題的肉品都已讓消費者吃下肚。

針對中央質疑台中實驗室可能遭汙染，台中市食安處長傅瓊慧說，市府使用的是21種瘦肉精成分混合的標準品，若台糖檢體遭汙染，應該21種都會驗出，不會僅驗出西布特羅，且標準品配置與檢體在不同空間處理，不會有汙染問題。

曾梓展說，該批檢驗共抽檢了40件豬肉，來源不同，只有台糖的冷凍豬肉片檢出西布特羅，對食安處的檢驗很有信心。

「站在保護人民生命的立場，不應該受到無謂的苛責，要不然以後誰還敢站出來捍衛食安？」台中市衛生局和食安處都說，食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責。

國民黨 立委也聲援市府，衛生局反覆檢驗6次確定都是陽性，基於為消費者食安把關才公布，如果台中市府衛生局食安處檢出瘦肉精卻遲遲不公布，會被質疑有虧職守。