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黑白集／綠白暗盤交易 比藍白分手難看

黑白集
立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議。民眾黨主席柯文哲（右二）表示，民進黨擺明就是要把游錫堃做掉，提名了卻每個人都袖手旁觀。（本報資料照片）
立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議。民眾黨主席柯文哲（右二）表示，民進黨擺明就是要把游錫堃做掉，提名了卻每個人都袖手旁觀。（本報資料照片）

綠白國會龍頭「電話門」事件沸沸揚揚，兩黨互咬，穿梭的醫界大老和企業家都現形，黃國昌更公開指控「林佳龍背叛游錫堃」。林佳龍是目前賴政府看好的閣揆人選，說他背叛正國會領袖游錫堃，不惜任其丟掉院長寶座，是很嚴重的指控。一池政壇春水，被兩黨攪得腥臭混濁不堪。

以前藍綠對峙，彼此仇視抹黑，也就罷了。現在加了白營，卻以協商合作之名東結盟、西交換，把政治理念和認同搞得虛實難辨，讓選民感到困惑。政治的合縱連橫原是兵家常事，但像這樣前門方握手言和、後門隨即背後插刀的演出，將爾虞我詐與出賣背叛奉為最高原則，到底在展現什麼價值？

就既知脈絡看，綠營有卓榮泰、陳永興、林煜喆和廖紫岑等三股人馬居間穿梭，白營則是黃珊珊和柯文哲被接觸。

民眾黨開出「黃珊珊當院長」的價碼，顯然獅子大開口，但看準的是綠營不想讓韓國瑜當選。綠營是否真的打算「放棄游錫堃」，暫仍難確定；但最後破局原因是民眾黨「新潮流投不下去」，這也顯示是黃國昌拒絕妥協才未成事。

選前藍白合破局的君悅現場，整場分手戲尷尬難堪，但好歹是攤開在公眾面前上演。這回綠白的國會暗碼，雙方人馬均自稱是出於好意，但計議落空便拿來醜化對方。這種黑巷的暗盤交易，真是太邪惡了！

柯文哲 韓國瑜

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