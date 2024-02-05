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新聞評論／賴清德、柯文哲「出賣」 國會淪政治交易所

重磅快評
總統當選人賴清德。（本報資料照片）
總統當選人賴清德。（本報資料照片）

歷來立院正副院長選舉暗盤重重，但今年堪稱世紀經典戰，三黨不過半再加上各黨內部矛盾，情勢錯綜複雜。綠白選前12小時的內線交易，讓人見識到政客口中神聖的「民主價值」，不過幾個買辦、幾通電話就能操作買賣。綠白黨魁無須見面就能談判交易大事。

這場交易的關鍵中間人有兩組，分別與賴清德、總統府秘書長林佳龍有關。雖然他們在東窗事發後毅然斷尾，宣稱是個人行為，卻蓋不了明擺著的證據。誰會相信能與柯文室喬買賣的人，背後沒有「老闆」？兩組人馬帶出這場政治交易最爭議的兩件事：出賣游錫堃交換阻絕韓國瑜，以及金主代喬。

在陳永興聲明中，比指稱「柯主動致電」更關鍵的證據是：他代替賴清德與柯文哲交涉「游下珊上」。

陳永興在選前接到柯來電確認「珊綠配」可能性，立即電詢賴清德可否，賴除表明黨「游黃配」立場，還要求陳永興詢問柯P「若民眾黨堅持黃珊珊選院長，民進黨所提副院長任何人選都支持嗎？」陳去電柯P交涉，第二通電話確認「無條件珊綠配」，在座林逸民醫師加入對話作見證。

陳永興二度去電賴清德交代柯同意「無條件支持任何副院長人選」後，在深夜11時多接到賴柯分別回復不可行，並將之轉傳無功而返。

為了權力最大化，賴清德在關鍵時刻可以犧牲前輩同志，柯文哲能一貨二賣，將「小黨自主性」待價而沽。在賴政府上任前，所謂跨黨派組閣、新政治等改革號召，都淪為「出賣」的同義詞。國會作為全國最大政治交易所，少數執政加上三黨不過半，類似買賣日後必層出不窮，「出賣」將繼「肉桶分肥」之後成為民主常態。

賴清德 柯文哲 韓國瑜

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