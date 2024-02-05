韓國瑜被酸當選首日沒上班 藍批綠重啟「黑韓產業鏈」

新任立法院長韓國瑜5日進行院內視察。（記者曾原信／攝影）

韓國瑜 當選立法院長，2日就被酸「第一天沒上班」。江啟臣幕僚昨指出，綠營重新啟動「黑韓產業鏈」，他懷疑其實為未來議事攻防作準備，扣帽子說韓「不認真」、「不會主持會議」，預作鋪墊。對於綠營攻擊韓國瑜第一天當院長沒有上班，國民黨 立委柯志恩也反嗆，稱蔡英文 總統過去當選總統時也曾15天沒露面。

本報系聯合報報導，立法院副院長服務團隊發言人王昱翔表示，綠營再啟動「黑韓產業鍊」，是為未來議事「抹黑」作準備。現在鋪墊韓國瑜「第一天沒上班」，加強外界的印象，扣帽子。如果韓國瑜主持會議，讓各黨派議員充分討論，到時就會被酸「草包」、「不會主持會議」、「不認真」，對韓國瑜類似的操作，大家應該都很熟悉。

韓國瑜2月2日表示有私人行程，卻被酸「第一天就沒上班」。台中市副市長鄭照新在臉書秀出立院2月2日行程表，說「覺得大家好騙嗎」，沒有議程，難道要像櫃檯人員「按時上班？」

此外，「高雄市國民黨不分區立委聯合服務處」揭牌儀式，昨在高雄市黨部舉行。對於綠營攻擊韓國瑜第一天當院長沒有上班，國民黨立委柯志恩說，「拜託！蔡英文過去當選總統時大概有15天都沒有露面，有人說總統府這時候在做什麼嗎？」

柯志恩指出，韓國瑜能馬上公布立法院秘書長人選，表示他選上後馬不停蹄招募各種人才，不是只有在辦公室才叫上班，上班的定義非常多，請民進黨把上班這兩個字的定義先搞清楚，只要有做事就是上班。