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綠白「電話門」 藍：民眾黨根本沒考慮挺韓當立院龍頭

台灣新聞組／台北5日電
游錫堃1日結束副院長投完票後，搭車離去前，揮手道別。（記者許正宏／攝影）
游錫堃1日結束副院長投完票後，搭車離去前，揮手道別。（記者許正宏／攝影）

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」。民進黨發言人吳崢爆料，民眾黨主席柯文哲在投票前夕主動致電醫界大老談綠白合作，遭民進黨拒絕。柯文哲反駁，是民進黨主動多方聯繫，他才回電，並稱黃珊珊正在寫訴狀，一定要遏止不實指控惡風。台北市議員游淑慧昨在臉書指出，民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜

本報系聯合報報導，游淑慧表示，民進黨與民眾黨電話門糾纏，雖然綠白買賣未成，各執一詞，但可以確認四件事，綠白之間有密切私下聯繫、他們是有合作條件offer、也彼此討論回復合作可能；更重要的是，民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜，那為什麼要人家去拜會呢？

民進黨前主席卓榮泰。（本報資料照片）
民進黨前主席卓榮泰。（本報資料照片）

游淑慧還質疑，民眾黨為什麼還故意在媒體上說，韓國瑜比較有誠意呢？是拿韓國瑜來釣民進黨的51票嗎？現在終於懂，為什麼有人連跟蔡英文講話都要錄音了。

綠白「電話門」事件延燒，民眾黨立委黃國昌昨也直言民進黨前主席卓榮泰「說謊欸」，明明是藍綠主動接觸，話卻被倒過來講，民眾黨團回覆綠營，也有白紙黑字簡訊。

卓榮泰被民眾黨點名曾經與民眾黨立委黃珊珊接觸談「綠白合」。卓榮泰昨天表示，他在1月25日唯一一次與黃珊珊談話，提到三種模式：第一是請民眾黨支持民進黨提名的正副院長游錫堃與蔡其昌；第二是請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；第三是問黃珊珊，對於當時坊間盛傳「院長游錫堃加副院長江啟臣」組合，是否民眾黨有此想法？

民眾黨立法院長候選人黃珊珊。（記者余承翰／攝影）
民眾黨立法院長候選人黃珊珊。（記者余承翰／攝影）

對於黃國昌稱卓榮泰說謊，卓榮泰說，近日黃國昌一再昧於事實的指責，這是黃國昌的作風，他不必回應。黃國昌則回應說，民眾黨從沒考慮接受卓榮泰的提案，壓根沒想和民進黨交換，有本事公然說謊，就不要在被拆穿後惱羞成怒。

對於民眾黨主席柯文哲說「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」，卓榮泰表示，這讓他非常驚訝，難道黃珊珊沒有明白向柯文哲報告過上述談話嗎？如果有，柯文哲的這番話就太過權謀跟心機了；如果沒有，那是民眾黨內部問題，他不予置評。

民進黨 柯文哲 韓國瑜

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