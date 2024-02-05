國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民 留任機率都不高

總統大選過後，內閣進入看守，總統當選人賴清德 五二○就任之前，陸續對內閣人事展開布局，以目前財經部會首長經歷任期來看，除了公平會主委李鎂因有任期保障，任期到明年1月31日止外，國發會主委龔明鑫及主計長朱澤民留任機率都不高。

至於金管會主委黃天牧因為金融監理的專業度要求高，他又是技術官員出身，使得留任的機率也增加。財政部 長莊翠雲去年加入陳內閣至今將滿一年，若無意外可望繼續獲得重用；財政部內部人士指出，莊對於去留問題以平常心看待，並強調政務官就是盡心盡力，在位子一天就做好該做的事。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥日前已宣布任期到今年7月31日，未來將歸建回到台北大學。數位部長唐鳳則因打詐不力屢屢遭藍綠立委點名，民進黨的不分區立委沈伯洋選前更點名唐鳳「應該有更好的位置」，她的去留備受關注。

另一位動向受矚目的是經濟部長王美花，無論選前還是選後，中國大陸對於台灣經貿施壓不斷，外界認為擔任經濟部長已達四年的王美花已完成階段性任務，但經濟部內部人士透露，王美花選前頻頻上電視、廣播節目為政策辯護，新閣上任後，不是沒有留任可能性；政壇甚至傳出她有機會升任行政院副院長。

王美花若另有任用，外傳2018年擔任經濟部政務次長至今的曾文生，有機會「扶正」。相關人士說，曾文生經過多年歷練，這種說法同樣合理，雖然新政府應該要「新人新氣象」，但就算王美花留任，也可以扮演一個過渡角色，在適當時機交棒給曾文生。

至於龔明鑫則被歸類為「小英男孩」，他在蔡政府時期備受重用，一般預料隨著蔡總統卸任，龔明鑫跟著離開國發會並不意外。主計長朱澤民以財政學者背景，歷任蔡英文 總統兩屆主計長，任期極長，新內閣重新整隊之後，一般認為朱澤民功成身退可能性大。