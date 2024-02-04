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立院下一戰場 召委選舉藍白合恐生變

記者林縉明、蔡晉宇、周佑政、屈彥辰／台北4日電

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發「電話門」爭議。民進黨發言人吳崢昨表示，這是雙方認知落差，「1個主動、各自表述」，電話是民眾黨主席柯文哲按出撥通的，這就叫主動。柯辦發言人陳智菡反批，綠營黑白顛倒影響輿論，沒有道義。綠白喬不攏就翻臉，下個戰場立法院8個委員會召委選舉，藍綠白將再次交手，綠白難攜手，藍白合作也恐生變。

針對綠營醫界大老陳永興公開信指稱接到柯文哲致電說「若民進黨第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」陳智菡昨提出兩個誤解，指陳永興略過有中間人先到柯主席辦公室，所以柯才回電；陳醫師有傳訊息、打電話給張金堅醫師要找柯，這段也被略過，變成柯打給陳，這會造成很多人誤解是柯主動，事實上不是。

陳智菡表示，柯文哲回覆的簡訊很清楚，中間人有提出條件是民進黨願意支持黃珊珊，但副院長要支持蔡其昌，民眾黨沒辦法投新潮流，柯文哲不可能承諾任何事情。

吳崢則說，民眾黨點名的中間人愈來愈多，但無論任何人說他代表誰，民進黨都沒有授權主動和民眾黨提議「珊昌配」。對於民眾黨立委黃珊珊嗆「民進黨是沒有用的51席」，吳反批，藍綠在立院投票的良率百分百，民眾黨的良率是88%，民眾黨卻認為是小事，這其實滿嚴重。

綠白為正副龍頭選舉反目，國民黨立委王鴻薇認為，綠白之間為了「喬」院長，吵到不可開交，外界對民眾黨誠信大打折扣，未來藍白合作也會充滿變數。國民黨立委賴士葆說，民眾黨選擇綠白合變成執政團隊一環，或與國民黨合作成為監督聯盟一環，都有可能，之後藍白之間的合作也會充滿變數，絕非如柯所言「誰有道理就支持誰」。

民進黨立委林俊憲分析，接下來召委選舉，就看國民黨會不會禮讓召委給民眾黨，現在看起來很可能破局，民眾黨最後恐怕兩頭空。

民進黨 國民黨 柯文哲

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