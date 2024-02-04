我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

穿梭綠白喬「珊昌配」 中間人：林佳龍不知細節

記者蔡晉宇／台北4日電

綠白「電話門」延燒，民眾黨指出，台數科董事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆打著代表總統府秘書長林佳龍名號，31日主動到民眾黨主席柯文哲辦公室喬「珊昌配」。林煜喆昨發出聲明表示，整起事件沒有誰授權誰的問題，是他一個小老百姓的個人行動，包括臨時找廖紫岑同行，林佳龍事先並不知細節，不用再波及他人。

林煜喆表示，身為一個關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定。他與柯文哲神交多年，希望他能協助穩定立法院政局，讓台灣能順利運轉創造民生富裕安定的社會，也把這樣的想法告訴他的雲林鄉親好友林佳龍。

林煜喆指出，他單純以為兩人在過去幾年，在國家建設上的合作沒有任何交惡，應該可以開一條路，協助兩個陣營討論如何讓政局走向好的發展。至於各方溝通之後的各種可能結果，並不是他能夠主張或決定的，而且即使溝通之後沒有什麼結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失。

林煜喆致歉表示，很抱歉，沒有想到一個「以和為貴」讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲及林佳龍的困擾，但他們仍平靜表達了解他當初的用意，要他不必自責。

林煜喆表示，也許過於天真，但他只是希望台灣穩定，「事前並不清楚政治並不是他所想像的那樣，在生意場上的道義及誠信，這裡是看不到的。」非常抱歉造成大家的困擾及麻煩，他自己會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以會演變至此是他始料未及的，但還是必須誠摯呼籲，大家都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣。

柯文哲

上一則

立院下一戰場 召委選舉藍白合恐生變

下一則

柯文哲：民進黨沒認真輔選 擺明要做掉游錫堃

延伸閱讀

柯文哲稱念大學才能投票就贏總統 綠：轉移放水韓國瑜

柯文哲稱念大學才能投票就贏總統 綠：轉移放水韓國瑜
柯文哲駁主動喬國會龍頭白綠合作 醫界大老打臉

柯文哲駁主動喬國會龍頭白綠合作 醫界大老打臉
黃珊珊：綠輸怪對手 柯建銘：白天天在騙

黃珊珊：綠輸怪對手 柯建銘：白天天在騙
冷眼集／喬不攏就翻臉 綠白只說有利自己的事

冷眼集／喬不攏就翻臉 綠白只說有利自己的事

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%