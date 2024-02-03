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台立院召委選舉藍白合恐生變 藍委傾向共推法案監督執政

記者林銘翰、張睿廷／台北4日電
台灣立法院社會福利及衛生環境委員會上會期召委選舉，民眾黨前立委吳欣盈（左）在「藍白合」下當選召委，國民黨立法院黨團前總召曾銘宗（中）也一度到場關切藍白合作狀況。（記者胡經周／攝影）
台灣立法院社會福利及衛生環境委員會上會期召委選舉，民眾黨前立委吳欣盈（左）在「藍白合」下當選召委，國民黨立法院黨團前總召曾銘宗（中）也一度到場關切藍白合作狀況。（記者胡經周／攝影）

台灣立法院開議後，將舉行常設委員會召委選舉，民眾黨立法院黨團表明不主動協商召委選舉，民進黨立法院黨團還在調查立委意向。國民黨立委表示，國民黨好不容易拿下這麼多席次，不大可能在召委選舉退讓，兩黨依然可以共推法案。

國民黨立委指出，國民黨現在是國會最大黨，平均一個委員會有7名至8名立委，民眾黨團平均分配，每個委員會可能只會有1席，以比例看，國民黨在召委部分不可能與民眾黨退讓，但雙方可以在法案合作，監督執政黨。

是否可能把司法法制委員會召委禮讓民眾黨立委黃國昌，國民黨立委表示，立法院有司法專業的不只有黃國昌，國民黨也有許多司法專業的人才，足以擔任司法法制委員會召委。

國民黨立委說，只要民眾黨提出有利於人民的法案，雙方可以溝通討論，國民黨有政黨主體，一定會在立法院展現理念價值，民眾黨可以提法案，國民黨當然也會提出版本，都可以互相溝通協商，國民黨與民眾黨都是在野黨，可以共推法案，一起監督執政黨，只是要由國民黨的召委排案。

民眾黨團總召黃國昌說，立法院現在是雙召委制，這是非常簡單的數學題，也就是不需要舉行任何選舉，兩大黨在8個常設委員會，大家都知道會是藍一席，綠一席。

是否有可能綠白合作可能，黃國昌表示，在現在的結構之下，到底有什麼可能，回到簡單的數學題目，在8個常設委員會裡面，民眾黨都只有1席立委，要如何取得召委。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團正在調查意願調查，預計開議前會回傳，內部還要再做分配協調，民進黨是有程序有經驗的政黨，當然要先彙整大家的意見，先就51席立委的戰力與專業分配好委員會，各黨都應當這麼做，而非像黃國昌的個人主義。

國民黨 民進黨

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