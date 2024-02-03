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柯文哲駁主動喬國會龍頭白綠合作 醫界大老打臉

記者蔡晉宇／台北3日電
民眾黨主席柯文哲2日出席民眾黨國會助理研習營，駁斥國會龍頭選舉的「電話門」爭議。（記者余承翰／攝影）
民眾黨主席柯文哲2日出席民眾黨國會助理研習營，駁斥國會龍頭選舉的「電話門」爭議。（記者余承翰／攝影）

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議，為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓。綠營醫界大老、門諾基金會前董事長陳永興表示，1月31日他接到民眾黨主席柯文哲來電說，「若民進黨第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」並指出，他曾赴官邸見賴清德獲授權傳話，整個對話過程綠白高層皆有誠意，但鷹派角力令人洩氣。

門諾基金會前董事長陳永興（圖）2日證實，民眾黨主席柯文哲致電他探詢國會龍頭綠白合...
門諾基金會前董事長陳永興（圖）2日證實，民眾黨主席柯文哲致電他探詢國會龍頭綠白合作的可能。（本報資料照片）

陳永興昨發公開信，還原綠白協商過程。陳永興表示，1月25日他前往賴清德官邸，對未來政局交換意見，並建議是否在國會尋求綠白合作的可能性。

陳永興表示，當天賴清德釋出善意，表達不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。他當天下午前往柯文哲的老師、乳癌防治基金會董事長張金堅基金會拜訪，請張金堅向柯文哲轉達賴清德善意，張也非常認同。

但陳永興說，後來民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌頻對立互嗆、不相讓，他和張金堅非常憂心，覺得要推動綠白合作可能相當困難。民眾黨團1月30日記者會公開宣布，將推出立委黃珊珊競選立法院長後，他們自知除非奇蹟出現，否則結果已定。

陳永興表示，沒有想到1月31日晚上用餐時間，他再次接到柯文哲來電探詢合作可能，他將此訊息轉達給賴清德。賴清德回他，「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問，「如果民眾黨堅持院長是黃珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都支持嗎？」

陳永興表示，他又和柯文哲電話確認副院長人選有無條件，因他知道黃國昌曾公開說不願投蔡其昌，所以請柯確認。當時一起和他用餐的包括總統府前資政吳澧培、外交部研設會前副主委楊黃美幸、五福眼科院長林逸民。

陳永興說，他還讓林逸民與柯文哲談話，電話中獲得柯文哲同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，他回覆賴清德；但最終民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，於是最終仍破局。

對此，柯文哲反駁，是民進黨主動多方聯繫，他才回電，並稱黃珊珊正在寫訴狀，一定要遏止不實指控惡風。

柯文哲表示，是對方先打電話給他，因為沒聯繫上，後來有拿到電話號碼回電，「如果要耍陰的，那大家法院見，我連對方電話號碼都沒有怎麼打，要告就來告」。

民眾黨昨也緊急舉行記者會表示，事件全貌是綠營各路人馬聯繫柯文哲，中間人包括民進黨前主席卓榮泰，還有1月31日兩位綠營中間人到柯文哲辦公室。其中陳永興聯繫不上柯文哲，委由柯文哲老師張金堅協助聯絡，柯回電卻被說成主動聯繫，整件事情子虛烏有。

卓榮泰昨也聲明強調，他雖與黃珊珊見面一次，但「都是以游錫堃作為院長唯一人選來進行討論」，且時間點是在約一周前，並沒有提到游錫堃當院長以外的任何選項。

柯文哲 民進黨 賴清德

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