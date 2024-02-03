韓國瑜才上任 「立法院長罷免」登熱搜

國民黨立委韓國瑜才上任立法院長，「立法院長罷免」立即登上熱門熱搜字。（圖／立法院記者聯誼會提供）

國民黨 新科立委韓國瑜 當選立法院長，「立法院長罷免 」立即登上熱門熱搜字，韓國瑜的年薪也成為焦點。據法律規定，立法院長月薪32萬台幣（約1.02萬美元），另有1.5個月的年終獎金，年薪約432萬台幣，每月還有7萬9100元台幣的特別費用。

韓國瑜當選不分區立委，又獲選為立法院長。韓國瑜過去擔任高雄市長時曾被罷免，如今當選院長，「立法院長罷免」又登上熱門熱搜字，不過事實上，目前沒有法律針對立法院長罷免設立明確規定，立法院長可以通過改選更換，不過改選需要全體立委三分之一提議、三分之二以上出席委員通過，才可更換。

此外，由於韓國瑜身為不分區立委，根據公職人員選舉罷免法第75條第2項規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免規定，除非不分區立委被所屬黨派撤銷黨籍，才會失去不分區立委的資格。

韓國瑜前天宣誓就職後，開始緊鑼密鼓徵詢立法院秘書長人選，據了解，韓國瑜前天就拜訪立法院前院長王金平，王建議立院秘書長可邀請嫻熟國會議事運作、朝野公認「國會活字典」的立法院前副秘書長、前考試委員周萬來擔任；韓國瑜向周萬來懇託，周出任立院秘書長一案底定，就待韓國瑜正式宣布。