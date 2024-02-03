冷眼集／喬不攏就翻臉 綠白只說有利自己的事

民進黨立院黨團總召柯建銘，拒絕在國會龍頭選舉和民眾黨合作。（本報資料照片）

國會龍頭選舉落幕，藍營「韓江配」當選正副院長，綠白卻上演開撕大戲。民眾黨主席柯文哲 被爆在投票前夕致電綠營醫界大老遊說民進黨 挺民眾黨院長候選人黃珊珊，柯矢口否認揚言提告，但醫界大老陳永興親發公開信指證歷歷，連其他在場人證也紛紛跳出來證明確有其事，宛如大選「藍白合」簽署六點協議後柯又翻臉不認帳的翻版，被質疑政治誠信破產。

柯文哲很懂得運用以小博大、關鍵少數槓桿操作，還善於周旋藍綠，借力使力貶抑藍綠，強化民眾黨優勢，開闢棄藍綠保台灣的路線。

大選期間，藍白合不合喬半年，國民黨 陣營內有人形容柯是「買空賣空」、「情勒第一名」，最後藍白分道揚鑣，正式登記參選，只剩不到兩個月的時間衝刺選情。而曾與柯在台北市長選舉合作後來決裂的民進黨，則是早就對柯敬謝不敏。

這次國會選舉，民眾黨成為關鍵少數，小黨志氣高、口氣也很大，柯文哲故技重施，竟要藍綠候選人拜會黨團，會後卻宣布自推黃珊珊選國會龍頭；投票前再演一齣欲拒還迎戲碼，向綠營醫界大老提交換條件，想說服民進黨支持黃珊珊，黨的核心理念公開透明只是口號，隨時都可拋棄。而對照民眾黨的說詞也不證自破，民進黨也有51席，沒道理屈膝求和民眾黨，去支持黃珊珊選院長，就算綠白要合作，也是游錫堃選院長，副院長讓給民眾黨。

買賣不成的民進黨，卻看不得變相藍白合讓國民黨立委韓國瑜如願登上立院龍頭，無視準總統賴清德對新國會「溝通、協商、參與、合作」的期許，硬是要在國民黨沉溺在藍白合的想像時，將拆穿柯文哲當「賀禮」，破壞藍白合剛剛建立起的一點互信契機，好避免藍白聯手掣肘賴政府變成國會常態，說穿了還是一黨之私。

電話羅生門事件，綠白之間喬不攏最後翻臉，但都選擇對自己有利的片段對外釋出，民進黨為避免藍白聯手成常態，狠拆柯文哲的台，強化柯文哲前後矛盾的性格，翻臉比翻書快，可是在民眾黨宣布自提人選之前，民進黨透過多位中間人穿梭運作，也是事實，陳永興只是其一，更難謂綠白誰主動誰被動；而柯文哲機關算盡，用邀請藍綠候選人面試粉飾民眾黨門面，強化「關鍵少數」的影響力，遊走藍綠，但席次畢竟比人少，未來四年民眾黨在立法院恐難獲得藍綠任一方的奧援，只怕換來一場空。