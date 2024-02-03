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黃珊珊：綠輸怪對手 柯建銘：白天天在騙

台灣新聞組／台北3日電
民眾黨立法院長候選人黃珊珊2日怒發文痛批民進黨。（記者余承翰／攝影）
民眾黨立法院長候選人黃珊珊2日怒發文痛批民進黨。（記者余承翰／攝影）

綠白為國會龍頭選舉協商不成變互控，當事人、民眾黨立法院長候選人黃珊珊昨晚還原事件始末，指民進黨發言人吳崢故意扭曲事實，誣指柯文哲主動致電醫界大老，她批評，民進黨自己輸了怪對手，以後誰敢跟民進黨談合作？民進黨團總召柯建銘昨天則暗諷白營，「有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎？」

黃珊珊昨晚透過臉書表示，1月31日傍晚，兩位民進黨高層的好友親自到柯辦，表示願意協調民進黨支持黃珊珊的後續合作方案；當天早上民眾黨已經宣布自推人選參選立法院長，因此絕不可能再討論「游黃配」。

黃珊珊也說，1月31日前，她的好友說民進黨前主席卓榮泰想跟她聊聊，因為她也認識卓，所以跟柯文哲報備後和卓榮泰會面，了解卓提出的建議與交換意見，但沒有任何承諾與交易，事後也向主席及黨團報告。

黃珊珊表示，吳崢故意略過上半場民進黨派人遊說的事實，兩位中間人都是民進黨高層的親近友人，當天也經幕僚查證可代表民進黨高層。1月31日當晚會議時，中間人直接拿自己的手機打電話給陳永興醫師，柯文哲才會跟陳永興講話，但也只是說了解民進黨的方案，絕未同意任何方案。

黃珊珊稱，1月31日晚上9時多，她接獲通知開線上會議，才知民進黨傍晚派人表示願意支持她當院長，但希望台灣民眾黨可以支持蔡其昌當副院長，她的意見很簡單，蔡其昌是新潮流，「新潮流不倒、台灣不會好」。黃重申，柯文哲一直都沒陳永興電話號碼，中間人深夜才把電話號碼傳給柯文哲，柯文哲最後回傳「拒投新潮流」的簡訊給陳永興。

柯建銘則表示，他知道很多人無法接受韓國瑜當院長，呼籲民進黨兩害相權取其輕，不如灌票給柯文哲帶風向的民眾黨立委黃珊珊，換得副院長選舉。但他以逛骨董店為例大酸民眾黨，他說，看到一兩件顯然是贋品，行家絕對不會出手買任何一件，何況全店都是假貨。同理，為什麼有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎？

民進黨 柯文哲 韓國瑜

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