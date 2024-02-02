觀察站／保送韓江 白要換召委、法案主導權

新國會正副院長小檔案 製表／程遠述

新國會龍頭爭霸，代表國民黨 角逐的韓國瑜、江啟臣昨順利當選正副院長，關鍵是民眾黨選擇「走自己的路」，第一輪票投自己，第二輪棄權，形同「保送」韓江配。藍白在總統大選未能合作，但在國會第一役順水推舟，互不擋路，阻擋了民進黨 「堃昌配」的連任路。

據了解，無論民眾黨的考量為何，藍營內部仍願意將這次國會龍頭爭霸視為民眾黨的「善意」表現，未來在國會將更進一步爭取藍白合作，將不設前提、條件，與民眾黨展開黨團對黨團協商，常設委員會的調配也可以談，目的就是希望集中在野力量，監督民進黨。下一戰鎖定8個委員會的召委選舉。

據了解，國民黨團內部早研判，只要民眾黨沒有對民進黨「起義來歸」，在正副院長選舉時票投白營自家人，其實就是「韓江配」的機會，畢竟民眾黨選前就主張在野陣營應該共同監督執政黨。

而民眾黨看似「技術性保送」韓江配，但據了解，白營內部認為，並未直接投票 給國民黨、民進黨，藍綠都不得罪，走自己的路，也避免被外界貼上「小藍」或「小綠」的標籤。

立法院開議後，下一戰是委員會召委選舉，國民黨團盼與民眾黨展開第一次的黨團對黨團協商，將不設前提與條件，釋出最大的誠意與善意。白營人士表示，民眾黨藍綠都不投，凸顯民眾黨的主體性，對民眾黨支持者有交代，而對未來委員會召委、議案等安排，也能保留與藍綠合作的空間，彰顯關鍵少數的重要性。

藍白各取所需，各自對支持者有所交代，也站穩在野監督執政黨的立場；相較於藍白因立場相同而關係不交惡，綠營和白營就顯得水火不容，民進黨選前就有兩派聲音，以民進黨團總召柯建銘為首的主戰派，認為不必「乞求」民眾黨，這一派意見占綠營大多數。

但據了解，其實也有少數綠委認為，民眾黨是關鍵少數，不應排斥合作可能性。

正副龍頭第一戰，藍綠白過招各有輸贏，未來各方競合勢必激烈，可預見新國會的火花絕對不會少。