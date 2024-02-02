新聞眼／韓國瑜須謹言慎行 也要大破大立

新任立法院長韓國瑜上班首日沒有公開行程。(本報資料照片)

新國會龍頭戰結局揭曉，國民黨 推出的韓國瑜 、江啟臣歷經兩輪投票 、在民眾黨「保送」下順利勝出。韓國瑜做過3屆立委，曾經一度颳起「韓流」旋風選上高雄市長，之後因角逐總統失利遭罷免，這一次回鍋立院搶下龍頭寶座，政壇之路峰迴路轉、大落又大起，綠營選前砲打韓國瑜「酒空院長」，接下來也將緊盯韓的一言一行，未來挑戰不小。

韓國瑜暌違20多年再度重回立院，1日走國會紅毯在眾人簇擁下登場，再度展現一貫韓式幽默，自嘲「禿子打傘，無法無天」。韓國瑜獨樹一格的庶民語言，曾吸引大批韓粉，但如今角色轉換為必須遵守議事中立、肩負國會門面的立法院長，韓國瑜的第一個挑戰恐怕要謹言慎行，若主持議會、接待外賓時，又忍不住發言無厘頭，恐怕有失國會殿堂莊重，更讓綠營有撿到槍的機會。

國會院長為五院院長之一，憲政地位崇高。立法院長表面上主持議會「敲槌」三讀通過重大法案與預算案，但實際上重頭戲為召集朝野協商、調解政黨紛爭等。韓國瑜第二個挑戰就是必須快速上手議事規則，以免在藍綠白三大黨鞭柯建銘、傅崐萁、黃國昌議事攻防、彼此算計下，失去院長應有的高度。

蔡英文總統上任時曾宣示推動國會改革如建立聽證調查制度、利益迴避、委員會審查中心等，不過相關改革停滯不前。而韓國瑜曾表態支持民眾黨四大國會改革，以及國民黨提出的正副院長選舉記名投票等，儘管這些改革還需立委提案，但韓國瑜如何以院長身分大破大立推動國會改革，彰顯自己與民進黨的不同，將是韓國瑜歷史定位扳回一城的重要時刻。

韓國瑜對昔日政敵黃國昌能寒暄擁抱，當選後不忘對游錫堃致上最高謝意，更顯身段柔軟，三黨不過半的新國會甫成立，也因韓國瑜的善意舉動，緩解了劍拔弩張之氣。新國會新人新氣象，選民期盼國會一掃「執政黨立法局」、橡皮圖章的形象，更盼國會議長展現中立的高度及格局，韓國瑜打贏龍頭戰之後，挑戰才正要開始。