我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

新聞評論／游下韓上 新國會須從橡皮圖章角色還魂

聯合報社論
第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，圖為立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。(記者杜建重／攝影)
第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，圖為立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。(記者杜建重／攝影)

在懸疑緊張中，立法院產生新的正副院長，唯黨意是從的游錫堃下台，國民黨韓國瑜、江啟臣在民眾黨第二輪棄投下分別當選正副院長，藍綠白「新三國志」架構底定。過去8年，蔡英文完全執政下的立法院近乎喑啞，民進黨獨大的國會自甘癱瘓無為，退化為一只橡皮圖章。如今，人民以「三黨不過半」的魔咒將它喚醒。新國會未來也許硝煙蔽天，但總算可以還魂。

這次大選雖未成功締造政黨輪替，但綠營失去立法院最大黨地位，就是驅動民進黨「新威權」政府改造的動力。賴清德上任後，將無法再為所欲為，否則許多施政難以推動。值得注意的是，在角逐過程，僅8席立委的民眾黨策略運用成功，搶走了絕大部分鏡頭焦點，讓藍綠兩黨疲於應付。但回歸政治本質，民眾黨仍得遵循其「制衡執政黨」的初衷，選擇不當他黨的附從，以免年輕世代支持者流失。也因此，韓國瑜順理成章當選立法院長。

正副院長的選舉過程並非毫無懸念。藍軍一度傳出，內部有4席立委可能因不同原因被「挖牆腳」，是最大變數。所幸最後開票結果，52張黨籍票加兩張無黨籍「黨友」票全數開出，沒有人跑票。失去政權8年，藍營內部仍然雜質參差，使其「國會最大黨」的地位顯得脆弱。黨紀和忠貞問題，一直是國民黨最大的痛腳，朱立倫擔任主席多年，必須設法根治這種「離心症」才行。

這次投票的另一懸念，是民眾黨會選擇「綠白合」或「藍白合」？結果顯示，民眾黨選擇走自己的路，不當小綠，也不當小藍，但把順水人情送給韓江配。民眾黨最後一刻機巧地推黃珊珊參選院長，主要是為顛覆綠營譏白營「不投綠就是保送韓國瑜」的邏輯，反喊話綠營「不投黃珊珊就是保送韓國瑜」，一舉戳破民進黨的話語氣球。兩黨心機用盡，效果彼此抵消。民進黨抹紅韓國瑜未得逞，游錫堃仍得拱手讓出院長寶座，他也隨即面對黨內逼宮辭去立委，讓位給新人。

民進黨在國會淪為第二大黨，但迄今還嚥不下這個硬塊，因此不斷詆毀韓國瑜是「酒空院長」、「中國屬意的人」，意圖阻止他當選。這種態度，毫無民主素養可言。台灣民主政治三度政黨輪替，民進黨已執政16年，它卻對選民的抉擇如此輕蔑，並持續煽動政治仇恨，這難道不是民進黨的墮落？比起當初游錫堃從未擔任立委即出任立法院長，韓國瑜當過3屆立委，要論對國會功能及議事程序之嫻熟，韓國瑜勝過游錫堃綽綽有餘。對此，民進黨最好早日克服自己的心理障礙，以免徒增賴清德施政的困難。

新科立委昨天上任，伴隨新正副院長的產生，為台灣民主掀開了新的一頁。蔡政府執政8年的傲慢，忘記了人民的期待和痛苦；而民進黨掌控的立法院罹患了早衰症，讓國會「反映民意」的功能喪失，這是人民選擇將它淘汰的主要原因。國民黨重掌立法院，加上民眾黨的磨刀霍霍，都有助於立法院重新啟動，扮演好「最高民意機構」功能，並導正行政部門目中無人、一意孤行的偏執作風。

這次韓江配順利出線，是否要視為民眾黨「暗助」，其實大可不必。說穿了，民眾黨只是根據自己的最大利益作出選擇，並非為了藍營。未來藍白兩黨是「既競又合」關係，既要合作制衡民進黨，又要彼此競逐選民的支持；以民眾黨之靈活，這可增加彼此問政的積極。因此，兩黨不必拘泥於分合，在各自擅長的領域分進合擊，才能發揮在野最大制衡戰力。(轉載自聯合報社論)

民進黨 韓國瑜 國民黨

上一則

新聞眼／韓國瑜須謹言慎行 也要大破大立

下一則

3陸公民跳機求台庇護遭遣返大馬 民團籲速立難民法

延伸閱讀

陳昭姿害黃珊珊立院龍頭少一票 黃臉書po擁抱照力挺

陳昭姿害黃珊珊立院龍頭少一票 黃臉書po擁抱照力挺
新聞評論╱擋不住韓院長 賴總統彎不彎腰？

新聞評論╱擋不住韓院長 賴總統彎不彎腰？
連任失敗 游錫堃主動請辭 粉碎逼宮說

連任失敗 游錫堃主動請辭 粉碎逼宮說
韓江當選國會正副龍頭 韓喊話政黨合作

韓江當選國會正副龍頭 韓喊話政黨合作

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致