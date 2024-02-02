新聞評論／游下韓上 新國會須從橡皮圖章角色還魂

第11屆立法院立委1日報到，歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，圖為立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。(記者杜建重／攝影)

在懸疑緊張中，立法院產生新的正副院長，唯黨意是從的游錫堃下台，國民黨 的韓國瑜 、江啟臣在民眾黨第二輪棄投下分別當選正副院長，藍綠白「新三國志」架構底定。過去8年，蔡英文完全執政下的立法院近乎喑啞，民進黨 獨大的國會自甘癱瘓無為，退化為一只橡皮圖章。如今，人民以「三黨不過半」的魔咒將它喚醒。新國會未來也許硝煙蔽天，但總算可以還魂。

這次大選雖未成功締造政黨輪替，但綠營失去立法院最大黨地位，就是驅動民進黨「新威權」政府改造的動力。賴清德上任後，將無法再為所欲為，否則許多施政難以推動。值得注意的是，在角逐過程，僅8席立委的民眾黨策略運用成功，搶走了絕大部分鏡頭焦點，讓藍綠兩黨疲於應付。但回歸政治本質，民眾黨仍得遵循其「制衡執政黨」的初衷，選擇不當他黨的附從，以免年輕世代支持者流失。也因此，韓國瑜順理成章當選立法院長。

正副院長的選舉過程並非毫無懸念。藍軍一度傳出，內部有4席立委可能因不同原因被「挖牆腳」，是最大變數。所幸最後開票結果，52張黨籍票加兩張無黨籍「黨友」票全數開出，沒有人跑票。失去政權8年，藍營內部仍然雜質參差，使其「國會最大黨」的地位顯得脆弱。黨紀和忠貞問題，一直是國民黨最大的痛腳，朱立倫擔任主席多年，必須設法根治這種「離心症」才行。

這次投票的另一懸念，是民眾黨會選擇「綠白合」或「藍白合」？結果顯示，民眾黨選擇走自己的路，不當小綠，也不當小藍，但把順水人情送給韓江配。民眾黨最後一刻機巧地推黃珊珊參選院長，主要是為顛覆綠營譏白營「不投綠就是保送韓國瑜」的邏輯，反喊話綠營「不投黃珊珊就是保送韓國瑜」，一舉戳破民進黨的話語氣球。兩黨心機用盡，效果彼此抵消。民進黨抹紅韓國瑜未得逞，游錫堃仍得拱手讓出院長寶座，他也隨即面對黨內逼宮辭去立委，讓位給新人。

民進黨在國會淪為第二大黨，但迄今還嚥不下這個硬塊，因此不斷詆毀韓國瑜是「酒空院長」、「中國屬意的人」，意圖阻止他當選。這種態度，毫無民主素養可言。台灣民主政治三度政黨輪替，民進黨已執政16年，它卻對選民的抉擇如此輕蔑，並持續煽動政治仇恨，這難道不是民進黨的墮落？比起當初游錫堃從未擔任立委即出任立法院長，韓國瑜當過3屆立委，要論對國會功能及議事程序之嫻熟，韓國瑜勝過游錫堃綽綽有餘。對此，民進黨最好早日克服自己的心理障礙，以免徒增賴清德施政的困難。

新科立委昨天上任，伴隨新正副院長的產生，為台灣民主掀開了新的一頁。蔡政府執政8年的傲慢，忘記了人民的期待和痛苦；而民進黨掌控的立法院罹患了早衰症，讓國會「反映民意」的功能喪失，這是人民選擇將它淘汰的主要原因。國民黨重掌立法院，加上民眾黨的磨刀霍霍，都有助於立法院重新啟動，扮演好「最高民意機構」功能，並導正行政部門目中無人、一意孤行的偏執作風。

這次韓江配順利出線，是否要視為民眾黨「暗助」，其實大可不必。說穿了，民眾黨只是根據自己的最大利益作出選擇，並非為了藍營。未來藍白兩黨是「既競又合」關係，既要合作制衡民進黨，又要彼此競逐選民的支持；以民眾黨之靈活，這可增加彼此問政的積極。因此，兩黨不必拘泥於分合，在各自擅長的領域分進合擊，才能發揮在野最大制衡戰力。(轉載自聯合報社論)