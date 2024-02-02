新科立委報到 謝龍介撐粉紅「真愛」賴清德傘

第11屆立法委員昨天報到，多名立委上演花絮橋段，國民黨 平地原住民立委黃仁拔得頭籌，成為完成報到的第一人，他前天晚間就搶先到立法院，甚至在媒體聯訪區域的背板上方簽名，黃仁昨天受訪時表示，「我以為是新科立委簽名的地方，我誤會了」。

立法院昨天上午8時開始報到，前幾名 完成報到的立委，分別為國民黨立委黃仁、盧縣一、民進黨 立委楊曜、陳俊宇、郭國文、鍾佳濱、張宏陸、李昆澤及吳思瑤，吳思瑤還笑著對媒體說，她要把紅毯留給未來的婚紗。

國民黨立委謝龍介昨天走紅毯，拿出印有與民進黨總統當選人賴清德 照片的粉紅傘，延續他與賴清德在台南的「愛恨情仇」，上頭還寫著「一生監督你一人，是真愛」，成為紅毯焦點之一。

民進黨立委郭昱晴過去主演戲劇「麻辣鮮師」爆紅，昨天邀請在劇中飾演「黃主任」的葉民志走紅毯。葉民志說，看到這樣的陣仗很緊張，還開玩笑說第一天到立法院上班，「來實習看適不適合」。

國民黨立委徐欣瑩則是在前國會政黨聯盟主席「悟覺妙天禪師」的陪同下走紅毯進入議場。徐欣瑩過去被視為「妙天大弟子」，昨師徒倆一起走紅毯也引發關注。