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挺扁陳昭姿「染指」成廢票辭黨職 白決展開調查

記者林縉明、歐陽良盈／台北2日電
民眾黨立委陳昭姿1日在臉書承認，因為手指沾到印泥弄髒選票（圖），導致被認定為無效票。陳昭姿投完票還對著選票吹氣。（記者林澔一／攝影）
民眾黨立委陳昭姿1日在臉書承認，因為手指沾到印泥弄髒選票（圖），導致被認定為無效票。陳昭姿投完票還對著選票吹氣。（記者林澔一／攝影）

民眾黨立委陳昭姿昨天在立法院院長選舉投票，誤觸印泥導致選票無效，引發熱議，民眾黨中評會也說要查。民眾黨團今天上午宣布，陳昭姿決定主動請辭黨團幹事長，黨團決定由立委吳春城接任。

民眾黨發言人楊寶楨表示，陳昭姿不慎手沾印泥而汙染選票，但秉持民眾黨的紀律精神，決主動請辭幹事長。針對廢票爭議一事，中評會已決議召開臨時會討論，將在下周二進行；陳昭姿委員表示，身為黨員必須展現負責任的態度，會主動到中評會詳細說明。

三黨不過半的新國會，藍綠白壁壘分明，昨天舉行立法院正副院長選舉，藍綠白各自推出人選，投票皆要求亮票，避免有人跑票，結果藍綠票票入匭，反倒是只有八票的民眾黨，積極扮演「關鍵少數」，「面試」藍綠正副院長候選人後，卻又推出自己的候選人，昨投票還爆出無效票爭議，八票都沒到齊，黨內中評會將展開調查。

立法院正副院長選舉，各黨團昨各自推派民進黨立委陳亭妃、國民黨立委許宇甄、民眾黨立委林國成擔任監票員，藍綠白都下令亮票，避免跑票，立委投票時都技術性亮票，例如吹票把印泥吹乾、整理選票。藍綠無人跑票，白營則發生無效票爭議。

院長選舉時，民眾黨推派的黃珊珊僅獲得七票，另有一張票雖然有蓋給黃珊珊，但部分印泥出現在國民黨立委陳菁徽的圈選處，被認定為爭議票。監票的林國成認為，印章是橢圓形，有可能印泥在旁邊用到，一般認定有效。會議主席、民進黨立委柯建銘認為，選票上都是乾淨無汙染，該選票顯然有汙損產生。經一陣爭辯後，柯建銘裁示為無效票。

挺扁深綠色彩濃厚的民眾黨立委陳昭姿第一時間在臉書坦承，她投給黃珊珊，但因投票筆沾有印泥汙染手指及選票，導致被認定廢票，僅此向黨團與支持者致歉。柯建銘則說，以他在立法院30多年經驗看來，不能排除是「技術性廢票」，他還反問「如果陳昭姿都投不下去黃珊珊，民進黨還能去投嗎？」

陳昭姿昨晚發聲明痛批柯建銘放話抹黑汙衊，不顧多數監察員判定有效票，擅自以大會主席之姿做出獨斷決定。

陳昭姿的「染指」爭議也引發民眾黨內漣漪，黨主席柯文哲日前宣示，立法院正副院長選舉若跑票將開除黨籍；民眾黨團總召黃國昌在投票前一天受訪也說，如果有人跑票「直接開除黨籍」，被追問「如果是不小心的呢？」黃國昌還說重話表示「如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那顯然不具有足夠的能力在立法院行使一個立法委員的職權」。

外界關注陳昭姿是否面臨黨紀處分，黃珊珊昨說，這是小小疏失，不會處分；林國成也緩頰稱，黨團開會認定，陳昭姿很明顯投給黃珊珊，無心之過沒有違紀或處分問題。

民眾黨立委陳昭姿（圖右）1日在臉書承認，因為手指沾到印泥弄髒選票，導致被認定為無...
民眾黨立委陳昭姿（圖右）1日在臉書承認，因為手指沾到印泥弄髒選票，導致被認定為無效票。陳昭姿投完票還對著選票吹氣。（記者林澔一／攝影）

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