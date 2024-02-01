最新／韓江配確定…經兩輪投票 江啟臣獲54票當選台立法院副院長

第11屆立法委員1日報到並宣誓就職，這次立委選舉結果有不少立委再度回鍋任此職務，代表國民黨角逐立院龍頭的立委韓國瑜（右），一早與副院長人選江啟臣（左）踏入議場。（立法院記者聯誼會提供）

立法院正副院長1日投票 ，下午則進行副院長選舉投票，國民黨 推出現任立委江啟臣 參選，民進黨推派現任副院長蔡其昌角逐，民眾黨團在第一輪投票，全數票投立委張啟楷。經過兩輪投票，最終由江啟臣拿下54票勝出，成功出任立法院副院長。

根據規劃，立法院將在下午6時舉行院長、副院長就職宣誓，正式宣告第11屆立法院將由韓國瑜、江啟臣組成的「韓江配」主導新國會。

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第11屆立法委員今天報到，上午進行院長選舉，下午進行副院長選舉，立法院長投票在上午10時30分至12時舉行，副院長投票則在下午2時30分至下午4時舉行，新任正副院長預計在下午5時就職宣誓，由於正副院長進入兩輪投票，導致相關時程順延。

副院長投票結果在下午5時許出爐，江啟臣除了得到國民黨團52席立委的選票，同時獲得無黨籍立委陳超明、高金素梅的支持，總計獲得54張選票，蔡其昌則得到民進黨團51席立委的選票，相較2020年參選減少14張選票，民眾黨團則在第二輪未進場投票。

根據立法委員互選院長副院長辦法規定，立法院正副院長由立委互選，須有立委總額3分之1以上出席，方得舉行，「均以得出席人數過半數之票數者為當選」。第一次投票無人取得過半票數，就得票較多的前2名重行投票，以得票比較多數者為當選。第一次投票得票前兩名，有2人以上同票數者，一併列入第二次的選舉票。