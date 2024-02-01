國會龍頭民眾黨自推黃珊珊 綠批保送韓國瑜

第11屆立法院立委報到，國民黨立委韓國瑜（右二）、江啟臣（左一），在議場與民進黨立委王世堅（左二）、民眾黨立委黃國昌（右一）致意。(記者林澔一/攝影)

第11屆立法院今天報到，將選出正副院長。新國會關鍵少數民眾黨昨亮出底牌，院長選舉部分，將「團進團出」8票都投自家立委黃珊珊，若黃首輪未當選，民眾黨團將不參與第二輪投票 。朝野推估，若進入第二輪投票，藍營有席次優勢，立委韓國瑜當選院長機會大；不過，若民進黨 團自估無法贏得院長選舉，臨時變卦改挺黃珊珊，仍可能出現變數。

對於民進黨放話「不投民進黨，就是保送韓國瑜、淪為小藍」，民眾黨團總召黃國昌反嗆「這種情緒勒索的話可以停止了」。黃國昌說，如果黃珊珊順利得到藍綠支持，當選立法院長，民眾黨就不會再推派副院長人選，將會視今天上午立法院長選舉情況，中午會再討論，會後做出投票意向的決定。

國民黨團總召傅崐萁則向民眾黨喊話：「國民黨會惜命命，民進黨那邊有惡婆婆，千萬不要過去。」傅崐萁表示，他與民眾黨維持善意溝通，且跟柯文哲 是老朋友。針對柯建銘，傅笑說，20年前他當總召時，便與柯建銘對戰過，當時柯建銘從未贏過。

民眾黨主席柯文哲說，由第三勢力的黃珊珊擔任國會議長，可以解決傳統藍綠的兩極抗爭，民眾黨既不想當「小藍」，也不想當「小綠」，至於如何因應，是其他兩黨要思考的問題。由於民進黨不如國民黨具有席次優勢，但若支持黃珊珊，將可拉下韓國瑜，柯文哲表示「特別是民進黨高層要思考如何處理這個問題」。

據了解，綠營內部對選舉結果已有「最壞打算」。有別於藍白陣營互動熱絡，民進黨團態度始終強硬。據了解，民進黨團總召柯建銘始終認為，不應乞求民眾黨，必須堅定支持「游蔡配」，綠營或許會輸掉這次選舉，但底氣不能輸掉。

民進黨團認為不應向白營「卑躬屈膝」，因為正副院長選舉只是第一關，之後還有NCC、考試院、大法官等人事同意權案，一旦妥協，將來恐會更讓8席小黨牽著走。且綠營也認為，國會議長議事中立化，黨團幹部、立委的能力才是關鍵；國會攻防要比氣長，底氣不能先輸掉。

民進黨團總召柯建銘則說，民進黨的原則很清楚，就是推派現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌搭檔參選，這點毫無疑問，也不可能灌票給黃珊珊，「我們的立場跟原則，不會喪失」。

民眾黨不分區立委設有兩年條款，若黃珊珊選上立法院長，兩年後是否辭職？柯文哲則說，每個新科立委的辭職書都已經寫好，民眾黨中央委員會未來會按照實際狀況來處理。

尋求連任的立法院長游錫堃表示，他會尊重民主選舉的結果。民進黨主席、總統當選人賴清德昨在中常會向民眾黨喊話，第二輪投票「應該要支持最好的人選」，如果認為游錫堃最好，那就支持游錫堃；如果認為韓國瑜比較好，那就請支持韓。

柯建銘則表示，民進黨的原則很清楚，就是現任正副院長游錫堃、蔡其昌搭檔參選，這點毫無疑問；未來是團結的民進黨，面對分裂的在野黨，藍白互相要搶對方地盤，他們怎麼可能會合作？