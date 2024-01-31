黃國昌駁民眾黨「保送韓國瑜」柯建銘嗆別再演：連算數都不會

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，柯文哲、黃國昌、黃珊珊所講的話都是在騙人騙己，這段時間以來只是在演一場聲量很大、戲劇張力很大的戲，「愚蠢的人才會在演戲，大家看穿了還在演」。(記者蘇健忠／攝影)

新任立法院正副院長選舉明天登場，民眾黨推派立委當選人黃珊珊角逐，民進黨 立法院黨團總召柯建銘表示，大家都知道民眾黨票投自家人，就是保送國民黨 不分區立委當選人韓國瑜 ，怎麼連算數都不會，小學生都看得懂，國王的新衣已經不是新衣，希望民眾黨不要再演了。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，新任黨團總召黃國昌宣布，民眾黨推派黃珊珊角逐國會龍頭，對於被外界視為是「保送韓國瑜」，黃國昌轉而砲轟綠營，民眾黨會被形容為「小藍」、「保送韓國瑜」，都是民進黨在情緒勒索，痛斥這樣的行為毫無意義。

面對黃國昌的批評，柯建銘受訪時說，民眾黨票投黃珊珊，就是在保送韓國瑜，怎麼連算數都不會，小學生都看得懂，沒有在情緒勒索，黃國昌講的話顛倒看就好了，但是國王的新衣已經不是新衣，請不要再演了，「我講到他心裡痛處，所以他會噗噗跳。」

柯建銘表示，未來是團結的民進黨，面對分裂的在野黨，藍白互相要搶對方地盤，他們怎麼可能會合作，政治就是大家你死我活，講再多都是假話，在立法院的議題上面，大家有競爭有合作，一向都是如此，柯建銘一向是最想溝通的人，「希望黃國昌以後看到人，要稍微打個招呼，不要眼睛都長到一邊去，那要怎麼溝通呢。」

媒體詢問，立法院長游錫堃未能當選，是否會選擇請辭立委，柯建銘則說，「我不便代他回答」，民進黨的原則很清楚，就是現任正副院長游錫堃、蔡其昌搭擋參選，這點毫無疑問，也不可能灌票給黃珊珊，「我們的立場跟原則，不會喪失。」

有關國民黨團新任總召傅崐萁今天說，民進黨團成員應該起義來歸，「別再做柯建銘的小螞蟻」，柯建銘則表示，傅崐萁現在所講的話，沒有任何參考價值，不是有思維與能力的人該講的話，「他罵我們禽獸，他自己要檢討」，相信大家都看在眼裡，未來大家隨時都會過招，看誰犯的錯誤比較少，「我看他們天天在犯錯，這也不錯啊。」