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民眾黨推黃珊珊選立法院長 傅崐萁喊綠委別再當柯建銘小螞蟻

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨團今早宣布，推出民眾黨團副總召黃珊珊角逐立法院長。國民黨團隨即舉行記者會，總召傅崐萁喊出，對民眾黨當忠誠反對黨表達祝福，也喊話未來全力跟民眾黨合作，民進黨起義來歸，不再當民進黨團總召柯建銘下面的小螞蟻。（圖／國民黨團提供）
民眾黨團今早宣布，推出民眾黨團副總召黃珊珊角逐立法院長。國民黨團隨即舉行記者會，總召傅崐萁喊出，對民眾黨當忠誠反對黨表達祝福，也喊話未來全力跟民眾黨合作，民進黨起義來歸，不再當民進黨團總召柯建銘下面的小螞蟻。（圖／國民黨團提供）

民眾黨立法院黨團推出民眾黨團副總召黃珊珊角逐台灣立法院長，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，對民眾黨當忠誠反對黨表達祝福，未來全力跟民眾黨合作，民進黨起義來歸，不再當民進黨團總召柯建銘下面的小螞蟻。

傅崐萁表示，看到民眾黨推出立法院長候選人黃珊珊，對於民眾黨走自己的路，對800萬下架民進黨的民意，當忠誠的反對黨，國民黨深刻表達祝福。國會改革已經講了三四十年，必須要立刻執行，民進黨2015年時，蔡英文總統當時任總統候選人，提出國會要開放改革，包括聽證調查，八年過去了沒有進行。

傅崐萁指出，不管是國民黨、民眾黨，一定會用最大善意，把國會改革聽證調查，以及不得藐視國會等改革方案一一入法，充分尊重民眾黨提出的居住正義和警義消、幼保、醫護人員權益，還有相關陽光法案讓國會透明，包括利益迴避、強化人事同意權，讓人民訴求得到國會支持，監督中央政府，表達充分肯定以及善意。

傅崐萁說．未來全力跟民眾黨合作，對於800萬民意正面回應，對於中央所有部會反質詢、藐視國會、八年貪腐等能攤在陽光下，推動陽光法案包括聽證調查等，在先進國家國會都是這樣進行，對於民眾黨願意擔任忠誠在野黨樂見，也願意合作。

他表示，未來立法院八個委員會，願意讓民眾黨8席立委得到其他105席尊重，所有委員會調配、召委選舉，願意釋出最大善意跟民眾黨合作。小草不小，用更寬廣的心，跟民眾黨全面合作，希望立法院正副院長選舉，由在野黨出任，民進黨51席立委起義來歸，國會改革能讓113席立委成為航母戰鬥群，成為人民真靠山，而非橡皮圖章。

民進黨 國民黨 蔡英文

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