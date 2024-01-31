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中捷藍線啟示 藍營6縣市群起向中央要禮物

台灣新聞組／台北31日電
政院核定台中捷運藍線可行性研究後，基北北桃彰投6縣市首長30日群起喊話向中央爭取資源，台中市長盧秀燕(前右4)也加碼喊出台中捷運延伸到彰化和南投。圖為去年閣揆陳建仁上任後，6都市長首度參加行政院會。(本報資料照片)
政院核定台中捷運藍線可行性研究後，基北北桃彰投6縣市首長30日群起喊話向中央爭取資源，台中市長盧秀燕(前右4)也加碼喊出台中捷運延伸到彰化和南投。圖為去年閣揆陳建仁上任後，6都市長首度參加行政院會。(本報資料照片)

台中捷運藍線選後過關，給藍營主政縣市極大啟示，台中市長盧秀燕直言「這是市民的勝選、市民的勝利」。基北北桃彰投六縣市昨天隨即發聲，群起喊話中央爭取資源，包含彰投要求中央補助中捷延伸線等軌道建設，彰化縣長王惠美臉色沉重並握拳說「我也想拿到新年禮物」，還要縣籍立委加油。邁入後蔡英文時代，就看中央如何接招。

中央一口氣核定捷運藍線綜合規畫和海線鐵路雙軌可行性評估，盧秀燕昨天感謝市民在這次大選展現強烈民意促成，指「這是市民的勝利」；她也意有所指感謝看守內閣體會到這次選舉所產生的民意，願意有所作為。王惠美和南投縣長許淑華馬上呼應，各自爭取中捷綠線延伸彰化、橘線延伸南投等建設。

中彰投3縣市連動，基北北桃4市也同時發聲。台北市現有3個捷運計畫經費不足，包括環狀線二期、萬大線一期和二期，希望爭取中央補助。市府副發言人郭音蘭表示，北市很多重大建設的確需要中央協助，也感謝前幾天準立委王世堅開口說要替北市爭取更多經費，讓重大建設順利推動。

北市捷運局綜合規畫處長林文祺表示，3項捷運工程去年皆送行政院審核修正計畫，核定後還要送北市議會修正預算。若行政院不同意修改、北市議會過不了關，未來恐會有幾個標案無法發包，即使壓縮金額也不會有廠商投標，會影響捷運完工期程。另有民汐線希望中央增加補助；環狀線東環段未來經費一樣會不足，差額仍在細部設計作業計算中。

新北市不僅爭取軌道建設經費，還有都市計畫等行政程序支持，其中蘆洲南北側相關都計案件送中央3年多，目前還卡在內政部專案小組審議；先前新店B單元案歷經3任市長卡12年，去年暑假才過關。市長侯友宜說，新北有多案仍在中央審議，包括捷運3環6線、蘆洲南北側都計案與三重銀新未來城，都需要中央地方合作，會不斷跟中央溝通。

桃園藍營6席立委全壘打，桃園捷運正在規畫、施工，市長張善政表示，捷運綠線修正計畫、捷運三鶯線延伸八德線的綜合規畫、捷運綠線延伸大溪線的可行性研究，都在中央審查，他與桃園6名立委當選人會談，將共同爭取中央支持。捷運綠線延伸大溪是桃園第二階段路網第一優先路線，目前在可行性研究階段，報送交通部審查數次，亟需交通部審查通過。

選舉期間中央拋出基隆捷運升級計畫，基隆市長謝國樑盼中央協助第二階段可行性評估。他說，彼此黨派雖不同，中央和地方還是可以釋出善意，攜手合作。去年8月謝國樑拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦時，陳、鄭都指示全力協助；內政部長林右昌昨到基隆視察時說，交通部都已完成基捷程序，提報行政院等候核定。

捷運 內政部 預算

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