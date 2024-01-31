新聞眼／選後首場大戲 藍綠白各有盤算

立法院長之爭即將揭曉，藍綠白各有盤算。圖中為國民黨參選人韓國瑜。(本報資料照片)

新國會明天報到，當天登場的立法院正副院長選舉，是大選後首場政黨角力。藍綠雖然都不過半，但國民黨 席次稍有優勢，民進黨 則有中央執政優勢，都想爭搶國會龍頭寶座；民眾黨則想在兼顧政黨主體性之下，爭取最大利益。大選後首場權力遊戲即將揭曉，藍綠白各有盤算。

國民黨暌違8年，在立法院重新成為第一大黨，正副院長選舉一役，關乎「脆弱多數」未來在國會能發揮多少制衡力量；對不分區領頭羊韓國瑜 與新任黨團總召傅崐萁，更是不可輸的關鍵首戰。

藍營研判，這8票投給自己對民眾黨是最好的選擇，也可避免背負「小綠」或「小藍」罵名；如此一來，等同「暗助」韓江配出線。然而，國民黨也做了最壞打算，亦即，假使民眾黨主席柯文哲最終決定支持民進黨「游蔡配」或開放投票，導致韓江配落敗，除了民眾黨難以自圓其說，也會讓柯的投機現形，對國民黨也非大傷。

民眾黨不論投藍或投綠，確實都可能被貼上小藍或小綠標籤，恐讓支持者不滿。目前態勢來看，民眾黨選擇票投自己人選機會最高。但韓國瑜當選院長，「藍白合作」是否對民眾黨有利，白營內部有不同看法。

對綠營而言，當然以「游蔡配」為最優先考量，若有需要，不排除退讓，跟民眾黨合作；但就算最差的情況，韓國瑜當選立法院長，民進黨也可以透過嫻熟議事攻防，凸顯藍營的弱點，徐圖下次大選反撲。

準總統賴清德已表態，內閣成員不會都是民進黨籍。外傳有民眾黨人士可能被延攬入閣，民進黨此時釋出訊息，並向民眾黨遞橄欖枝，難說不是「助攻」新國會龍頭戰。3方皆有所圖，就看彼此如何接招。