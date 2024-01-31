立院龍頭 民眾黨自推黃珊珊選院長 第二輪關鍵8席不投票

立法院國民黨正副院長參選人韓國瑜(左)，拜會民眾黨立法院黨團進行交流，與民眾黨立委黃國昌(右)擁抱合影。(記者林伯東／攝影)

新國會明天報到，將舉行立法院正副院長選舉，民眾黨掌握關鍵8席，投票 意向備受矚目；民眾黨主席柯文哲 今天上午率領8名新科立委舉行記者會，表態立院正副院長選舉，院長部分將自推黨籍立委黃珊珊參選，民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，第一輪投票若不能順利產生院長，民眾黨8位黨團成員將不會參與第二輪投票。

新國會三黨不過半，立法院正副院長民進黨 推出「游昌配」爭取連任，國民黨則是推出「韓江配」，兩組候選人日前先後拜會民眾黨團爭取支持，民眾黨團經過多次討論後，今天正式對外公布投票意向。民眾黨確定票投自推人選，依新國會藍綠各掌握54席、51席來看，國民黨「韓江配」可望在第二輪投票勝出。

民眾黨團昨天上午例行會議進行相關討論，為避免消息走漏，在完成黨務討論及輿情報告後，黨務主管先行退席，僅剩柯文哲與8位立委當選人討論國會龍頭選舉意向，會議進行一個半小時。

民眾黨人士表示，會中針對投票可能選項，包括投藍或綠、開放投票、票投自己進行討論，有人提出不同想法，最終已凝聚共識。該人士表示，柯文哲日前下令民眾黨在立法院正副院長選舉時團進團出，若有跑票將開除黨籍，團進團出代表黨團8人一致行動，一致支持特定對象或不進場投票。

知情人士表示，民眾黨團對於正副院長投票策略已經大致底定，第一輪票投自己，第二輪投票再表態支持對象或棄權不投票；黃國昌今天表示，第一輪投票如果能順利產生院長，是國家之福，若不能，民眾黨8位黨團成員將不會參與第二輪投票。

台北中國時報報導，國會龍頭爭霸，藍綠白均祭出黨紀防跑票。為爭取民眾黨支持，韓江配、游昌配29日已分至民眾黨團拜會，兩組人馬見面氣氛「一熱一冷」。

2月1日上午立法院長選舉結束後，在下午進行副院長投票之前，民眾黨不排除視時勢變化，再討論一次副院長投票意向。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，民眾黨團的策略還有很多變化，民進黨團都尊重。