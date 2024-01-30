我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

利好華人 H1B工作簽證抽籤規則大改

民眾黨自推黃珊珊選台立法院長 媒體人：沒見過這樣自私的黨

記者楊德宜／台北31日電
圖為民眾黨主席柯文哲（左起）、民眾黨不分區立委黃珊珊、黃國昌。(本報資料照片)
圖為民眾黨主席柯文哲（左起）、民眾黨不分區立委黃珊珊、黃國昌。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲今天公布，將自推黨籍不分區立委當選人黃珊珊參選台灣立法院長。資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」表示，一個8席的民眾黨，從頭到尾沒有一丁點是為台灣好。「沒見過一個這樣自私的黨」。只想要天下大亂，情勢大好。「演了半天，也只會挑撥」，最後自投黃珊珊。

黃智賢表示，民眾黨連到底要支持國民黨，還是要支持民進黨，都可以從1月13日演到1月31日。

演的戲碼，叫做挾天子以令諸侯。或是擄人勒贖。

黃智賢表示，民眾黨不分區立委當選人黃國昌黃國昌先是提4個幼兒園等級的假改革，要求藍綠「寫考題」。還說寫了考題，才進一步考慮。韓國瑜跟游錫堃來拜會民眾黨，民眾黨要求閉門會談。還說閉門不是密室協商，而是開大門走大路。「不是指控別人密室？怎麼老是堅持這樣不可告人？」

「畢竟，占人民的便宜，民眾黨可是前科累累。手段讓人嘖嘖稱奇的」。黃智賢表示，把黨部寄生在立法院裡面這種事，台灣歷來麼多政黨，也只有民眾黨幹得出這樣占老百姓便宜的事。

黃智賢表示，黃國昌還竟然假借改革之名，要求委員會的召委，由兩名改為一名。內行人誰不知道，民眾黨真正的意圖是想幹嘛，因為委員會設兩名召委，小黨在立院才有空間。如果只設一名召委，委員會的召委，就會是多數黨，一黨全拿。

黃智賢表示，而如果未來，一個黨如果選上總統，又是立院多數黨，那就會變成一黨皇帝制。在野小黨將沒有任何權力。這樣的單一召委制，應該算是退步制吧。

「民眾黨只8席，為什麼要搞這種東西？」黃智賢表示，因為想永恆不懈的，向藍綠勒索權力。柯文哲、黃國昌程度太差，但是心胸眼界又太窄。改變制度，只是拿來借刀殺人而已。

黃智賢表示，國民黨現在嘗到兩年來，整天幻想藍白合，全力扶持、護航民眾黨的苦果。但真正的苦果，還沒開始。「民眾黨，就是國民用自身血肉黨養大的妖獸。這隻妖獸，會繼續不斷要脅國民黨，大口吞食國民黨的未來。以及人民的未來」。

國民黨 柯文哲 韓國瑜

上一則

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

下一則

民眾黨推黃珊珊選立法院長 傅崐萁喊綠委別再當柯建銘小螞蟻

延伸閱讀

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選
韓國瑜拜會黃國昌抱在一起 柯建銘酸「千古傳奇」

韓國瑜拜會黃國昌抱在一起 柯建銘酸「千古傳奇」
爭立院龍頭 韓國瑜、游錫堃拜會民眾黨團 藍白更顯熱絡

爭立院龍頭 韓國瑜、游錫堃拜會民眾黨團 藍白更顯熱絡
民眾黨反黃珊珊勢力湧現？柯文哲：傳聞太多不用理會

民眾黨反黃珊珊勢力湧現？柯文哲：傳聞太多不用理會

熱門新聞

（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32
天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」