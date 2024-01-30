藍準立院總召傅崐萁嗆「不讓民進黨豢養的家畜任首長」

國民黨立委傅崐萁爭取任國民黨立法院黨團總召。（本報資料照片）

即將出任國民黨 立法院黨團總召的立委傅崐萁昨表示，大戲將上場，他點名挑戰民進黨 團總召柯建銘，下屆立法院要帶著強勢民意讓國會恢復正常國家監督機制，「讓民進黨不再用豢養的家禽家畜擔任首長」。

國民黨團準總召傅崐萁前天向柯建銘喊話「帶著戰斧飛彈來了」，柯建銘回嗆「講大話沒有用」；傅崐萁昨與即將擔任書記長與及首席副書記長的國民黨立委洪孟楷、林思銘拜會國民黨團，並再叫陣民進黨團。

傅崐萁表示，民進黨過去八年的腐敗，在柯建銘帶領下能得以隱藏，國民黨團堅持奮戰到底，卻沒東西可商量；民進黨打造出來的東廠級單位，未來要重新審視人事同意權，並修法把所有立法院的人事同意權攤在陽光下，統統記名表決，對選民負責。

傅崐萁說，國會改革法律須強勢進行，民眾黨與國民黨立場一致，要有健全國會，才有正常國家，所以現在不只藐視國會，包括聽證調查及國會證言不得說謊及強化委員會專業功能，都要修法，讓所有國會議員成為人民真正的代議士，充分發揮職權。

退出總召選舉的立委賴士葆則表示，國民黨將是新國會脆弱多數，不希望因為撕裂，影響黨內分裂，甚至影響立法院正副院長選舉，所以宣布退選。傅崐萁受訪時說，國民黨是團結政黨，感謝賴士葆退讓。