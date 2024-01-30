我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

爭立院龍頭 韓國瑜、游錫堃拜會民眾黨團 藍白更顯熱絡

記者林銘翰、張睿廷、歐陽良盈、鄭媁／台北30日電
將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜（左），以及現任立法院長游錫堃，29日上午及下午各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右）分別接待。（記者林伯東／攝影）
將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜（左），以及現任立法院長游錫堃，29日上午及下午各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右）分別接待。（記者林伯東／攝影）

立法院2月1日選舉新任正副院長，國民黨立法院正副院長被提名人韓國瑜江啟臣，以及民進黨立法院正副院長被提名人游錫堃、蔡其昌，昨天接連拜會民眾黨立法院黨團。對於藍綠競相「拉票」，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，預計31日會舉辦記者會對外說明有關立法院正副院長選舉的立場與態度。

來源：聯合新聞網

韓國瑜與江啟臣昨天上午前往民眾黨團，拜會八名不分區立委當選人，雙方互動熱絡。韓國瑜到場時面露微笑，過程還不斷摟著立委當選人黃國昌，雙方合照時更主動向黃國昌說，「要不要擁抱一下」，輕摟黃國昌肩膀表達善意，氣氛熱絡。

針對民眾黨先前提出多項國會改革訴求，韓國瑜表示，對於四項改革意見「非常有共識」；雙方溝通國會改革、在野黨未來能否聯手，滿足台灣人民需求與期待，幾乎是無話不談，溝通意見都相當徹底，不過沒有談到委員會單一召委制，主要都在討論如何帶動國會改革。

拜會過程，黃國昌當場反映，過往小黨常被當空氣，不利國會健全和諧發展，韓國瑜則當場承諾，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。

韓國瑜會後表示，若有機會主持議事，一定會照顧小黨、尊重少數。

黃國昌說，相當感謝韓國瑜與江啟臣到訪，如同韓國瑜所說，這是一個非常健康、良性的互動，絕對沒有外界所形容的「私設刑堂」、「密室協商交換」等情形。

將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜，以及現任立法院長游錫堃（左二），29...
將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜，以及現任立法院長游錫堃（左二），29日上午及下午各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右三）分別接待。（記者林伯東／攝影）

民進黨團昨天上午黨團會議推舉現任正副院長游錫堃、蔡其昌角逐下屆國會龍頭。游錫堃會後受訪時表示，目前還無法預料選舉結果，雖然他有信心，但沒把握，現在就是全力以赴。「游蔡配」下午拜會民眾黨團前，游錫堃先在臉書發布一封游錫堃、蔡其昌署名的「敬致台灣民眾黨八位立委當選人先進的公開信」，除了民眾黨團的四項國會改革建議，對於「朝向建立常設委員會單一召委制度」，他也以個人身分敬表贊同。不過，游錫堃在拜會民眾黨團後表示，公開信僅是個人表達支持，不是代表民進黨。

黃國昌則說，國民黨團、民進黨團接連來訪，民眾黨立場就是來者是客，以禮相待，兩場會談內容融洽，相信對國會未來順暢運作，都有正面積極意義；至於民眾黨的立場，就像民眾黨主席柯文哲所說，一定會團進團出，有任何決定會對外說明。

來源：聯合新聞網

立法院副院長蔡其昌則表示，會議沒有特別熱絡等情緒，就是正常交談。由於黃國昌曾表態不支持蔡其昌，當游、蔡共同走向黃國昌等人時，黃國昌先向游錫堃握手致意，轉向蔡其昌握手，說了一聲「其昌兄，請」，就轉身背對蔡其昌，邀游入場；會後，媒體問黃國昌，是否比照韓國瑜，給蔡其昌一個擁抱，蔡微笑回應「我通常只跟我老婆抱」。

韓國瑜 民進黨 江啟臣

上一則

賴清德談新內閣人選3原則 「不會完全是民進黨」

下一則

新聞評論／長榮罷工 照見台虛擲疫情3年時光

延伸閱讀

側寫／韓江配、游蔡配訪民眾黨氛圍大不同 盡在不言中

側寫／韓江配、游蔡配訪民眾黨氛圍大不同 盡在不言中
立院龍頭戰 藍閉門會民眾黨團 綠批白私設刑堂

立院龍頭戰 藍閉門會民眾黨團 綠批白私設刑堂
韓江配閉門拜會門利益交換？ 藍：執政黨才有利益可換

韓江配閉門拜會門利益交換？ 藍：執政黨才有利益可換
韓國瑜拜會民眾黨團 笑稱大家是同班同學

韓國瑜拜會民眾黨團 笑稱大家是同班同學

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺