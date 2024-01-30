爭立院龍頭 韓國瑜、游錫堃拜會民眾黨團 藍白更顯熱絡

將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜（左），以及現任立法院長游錫堃，29日上午及下午各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右）分別接待。（記者林伯東／攝影）

立法院2月1日選舉新任正副院長，國民黨立法院正副院長被提名人韓國瑜 、江啟臣 ，以及民進黨 立法院正副院長被提名人游錫堃、蔡其昌，昨天接連拜會民眾黨立法院黨團。對於藍綠競相「拉票」，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，預計31日會舉辦記者會對外說明有關立法院正副院長選舉的立場與態度。

來源：聯合新聞網

韓國瑜與江啟臣昨天上午前往民眾黨團，拜會八名不分區立委當選人，雙方互動熱絡。韓國瑜到場時面露微笑，過程還不斷摟著立委當選人黃國昌，雙方合照時更主動向黃國昌說，「要不要擁抱一下」，輕摟黃國昌肩膀表達善意，氣氛熱絡。

針對民眾黨先前提出多項國會改革訴求，韓國瑜表示，對於四項改革意見「非常有共識」；雙方溝通國會改革、在野黨未來能否聯手，滿足台灣人民需求與期待，幾乎是無話不談，溝通意見都相當徹底，不過沒有談到委員會單一召委制，主要都在討論如何帶動國會改革。

拜會過程，黃國昌當場反映，過往小黨常被當空氣，不利國會健全和諧發展，韓國瑜則當場承諾，絕對不會把民眾黨當空氣，而是會當作「氧氣」。

韓國瑜會後表示，若有機會主持議事，一定會照顧小黨、尊重少數。

黃國昌說，相當感謝韓國瑜與江啟臣到訪，如同韓國瑜所說，這是一個非常健康、良性的互動，絕對沒有外界所形容的「私設刑堂」、「密室協商交換」等情形。

將角逐下屆立法院長的國民黨立委當選人韓國瑜，以及現任立法院長游錫堃（左二），29日上午及下午各自拜會民眾黨立法院黨團，立委當選人黃國昌（右三）分別接待。（記者林伯東／攝影）

民進黨團昨天上午黨團會議推舉現任正副院長游錫堃、蔡其昌角逐下屆國會龍頭。游錫堃會後受訪時表示，目前還無法預料選舉結果，雖然他有信心，但沒把握，現在就是全力以赴。「游蔡配」下午拜會民眾黨團前，游錫堃先在臉書發布一封游錫堃、蔡其昌署名的「敬致台灣民眾黨八位立委當選人先進的公開信」，除了民眾黨團的四項國會改革建議，對於「朝向建立常設委員會單一召委制度」，他也以個人身分敬表贊同。不過，游錫堃在拜會民眾黨團後表示，公開信僅是個人表達支持，不是代表民進黨。

黃國昌則說，國民黨團、民進黨團接連來訪，民眾黨立場就是來者是客，以禮相待，兩場會談內容融洽，相信對國會未來順暢運作，都有正面積極意義；至於民眾黨的立場，就像民眾黨主席柯文哲所說，一定會團進團出，有任何決定會對外說明。

來源：聯合新聞網

立法院副院長蔡其昌則表示，會議沒有特別熱絡等情緒，就是正常交談。由於黃國昌曾表態不支持蔡其昌，當游、蔡共同走向黃國昌等人時，黃國昌先向游錫堃握手致意，轉向蔡其昌握手，說了一聲「其昌兄，請」，就轉身背對蔡其昌，邀游入場；會後，媒體問黃國昌，是否比照韓國瑜，給蔡其昌一個擁抱，蔡微笑回應「我通常只跟我老婆抱」。