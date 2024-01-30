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新聞眼／藍奪立法院長 綠已有心理準備

記者 丘采薇
第11屆民進黨立法院黨團29日舉行成立大會及第一次黨團會議，民進黨主席賴清德（中）與會，在立法院長游錫堃（左）與黨團總召柯建銘（右）陪同下步入會議室。（記者林伯東／攝影）
第11屆民進黨立法院黨團29日舉行成立大會及第一次黨團會議，民進黨主席賴清德（中）與會，在立法院長游錫堃（左）與黨團總召柯建銘（右）陪同下步入會議室。（記者林伯東／攝影）

民進黨立法院黨團大會29日拍板由游錫堃及蔡其昌角逐下屆立法院正副院長，人選毫無意外。雖然「游蔡配」29日前往民眾黨團拜會，兩人也署名發聲明接受民眾黨提出的國會改革要求，但其實民進黨對國會龍頭戰並無強力運作的打算，尤其新國會三黨不過半，民進黨更已做好由國民黨拿下立法院長的心理準備，重心放在未來議事運作。

新國會由國民黨拿下第一大黨，再加上兩席友好立委，實質戰力有54席。民進黨拿51席，最擔心的事情其實是各種提案在程序委員會被否決，連審查機會都沒有。

失去國會多數優勢之後，未來民進黨在中央執政，將不再有立法院在背後撐腰，民進黨團已經開始研擬各種狀況，最大的共識就是新國會開議後，爭議法案必須擱置，減少朝野對立。

民進黨主席賴清德已經宣示黨團自主，未來會尊重國會，更說自己可能是「最常到立法院的總統」。這句話有幾層意義，首先是他完全尊重黨團，不會讓民進黨團變橡皮圖章，再者則是他尊重國會所有政黨，如果立法院邀請他國情報告，他也會配合。

在選舉期間，民進黨已經評估過立法院過半或不過半的情況，賴清德在不分區政治組第一名放上游錫堃，其實已經代表了他的意志；如今，民進黨沒有在立法院過半，黨內立委更沒有「相爭」的本錢，「游蔡配」很自然浮上檯面。

新國會龍頭之爭即將揭曉，但對民進黨與賴清德來說，朝野和諧才是當務之急。對於民眾黨撲朔迷離的意向，民進黨已經做好準備，保持不強求的態度，因為真正的戰場還在後頭。

民進黨 賴清德 國民黨

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