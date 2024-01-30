選後半個月放手 政院核定中捷藍線 盧秀燕：感謝

行政院29日核定台中捷運藍線綜合規畫報告，也核定台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕說，「感謝中央正面回應」。中捷示意圖。(本報資料照片)

行政院昨天核定台中捷運 藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，同時核定台鐵 海線鐵路雙軌化可行性研究。台中市長盧秀燕說「感謝中央正面回應」，送給台中新年禮物，盼早日開工早日通車。中捷還有綠線延伸彰化可行性研究在中央審議，中彰地方政壇期待中央能進一步核定。

交通部昨天指出，台中捷運藍線總經費1615億元(台幣，下同，約51億7630萬美元)，中央負擔675億，預計核定後10年完工通車。通過綜合規畫的路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

中捷藍線32年前著手規畫，經歷3任市長。前市長胡志強劃定路線走台灣大道，林佳龍更改路線重啟可行性研究，盧秀燕改回胡市府路線卻引發爭議，尤其交通部審查通過這條台中東西向交通大動脈的中捷藍線綜合規畫書後，去年4月轉行政院卻躺了9個月，成今年大選攻防焦點。

市長盧秀燕多次槓上中央，向行政院喊話「放手吧！希望以民為念」，還批中央卡台中重大建設且「一毛不拔」，並指藍線沿線立委都沒發聲；民進黨則質疑藍線原預算 981億元，盧秀燕任內暴增到1615億元，指盧市府獨厚「地方勢力」改捷運路線、增設站點，「委屈的不是盧秀燕而是台中人」。

市府澄清，藍線經費增加有兩大主因。一是林佳龍前市府「可行性評估」版本未納入土地徵收費及精算可能成本，現行版本進入「綜合規畫」階段，交通部要求須清楚呈現未來負擔費用，包含路線微調等；第二，前市府「可行性評估」與現行「綜合規畫」物價基準年相差7年，市府須因應物價漲幅增加經費，讓台中捷運造價合理且可行。

針對路線之爭，盧秀燕批前市長林佳龍將藍線路線「截直取彎」，須徵收許多土地及拆除民房，也未與沙鹿車站共構。她上任後「開大門走大路」，調整回前市長胡志強原定路線，沿台灣大道到達台中港，直達火車站，土地徵收最少、最合理、最好做。

中捷藍線議題，在立委選舉期間被炒得火熱，綠營在捷運藍線沿線中二、四、五、六選區全數翻盤，國民黨席次從兩席增為6席。

選後半個月，行政院仍無動靜，台中三位準立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋與國民黨文傳會副主委林家興昨發出記者會通知「台中新民意發聲，籲民進黨嘜擱卡中捷藍線」，交通部隨即發新聞稿「行政院今日核定台中捷運藍線」。4人表示，後續還有許多細節需要注意，會緊盯中央，不會鬆懈。

中央一口氣核定中捷藍線綜規報告、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，藍綠陣營都表態支持，但一口氣送出兩項「新年賀禮」，政壇議論紛紛。不少民代都感嘆，選前就該通過了，說不定台中就不會淪為「綠委重災區」。

準立委羅廷瑋也說，台中捷運藍線1615億元預算，中央僅補助672億，剩下900多億元若都由中市府負擔，恐造成龐大財政壓力，盼中央比照台北、高雄協助分擔，若中央不肯增加預算補助，分攤市府財政壓力，他會在立院加強爭取。

黃健豪說，事實證明中央在選前所提的問題，都是為了選舉而生的「假議題」，接著還有中捷綠線延伸，希望能秉持專業，盡速核定通過，帶動台中捷運整體流量。新科立委廖偉翔與黃、羅等人均表示，接下來還有許多細節需要注意，不會鬆懈，會持續監督中央，努力顧好台中建設。

立法院副院長蔡其昌說，爭取多年的海線鐵路雙軌化終於核定，感謝行政院對海線建設的支持，後續請交通部繼續進行細部設計等相關作業，盡快動工；至於海線鐵路高架化，還差中市府的配合款，希望市府積極辦理。蔡表示，樂見捷運藍線核定，中捷綠線延伸案盼中市府盡快完成補正事項，才能盡快動工。