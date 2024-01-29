嘉市綠營內訌？議員控被逼跪喊對不起立委王美惠

嘉義市民進黨籍議員林煒軒28日由助理開車載送，被兩男開車追撞，林指控對方持甩棍及辣椒水攻擊，逼他下跪說「對不起王美惠立委」。（記者李宗祐／翻攝）

嘉義市民進黨 籍議員林煒軒昨由助理開車載送，被吳姓男子開車載楊姓男子追撞，吳、楊涉嫌持甩棍打傷林及朝助理噴辣椒水被逮。林稱被逼下跪說「對不起王美惠立委」，對方攻擊有政治目的，但兩嫌否認，稱超車擦撞衍生糾紛，警詢後依傷害、妨害自由、毀損罪移送，深入調查是否預謀。

民進黨立委王美惠這次立委選舉高票連任。（本報資料照片）

案發後林煒軒在臉書 貼文，林指控此事與他跟立委王美惠的選舉糾紛有關，王回批惡意栽贓，凸顯嘉市綠營內部水火不容已按捺不住。今年總統大選前夕，嘉市議會民進黨團聲明切割王，形成「四議員對抗一立委」局面，選後恐一觸即發。

警方調查，林煒軒由助理李姓男子開車載送，昨天上午7時半行經嘉市世賢路地下道往南京路方向，被39歲吳姓男子開車載23歲楊姓男子從後方追撞，雙方下車，吳、楊持甩棍毆打林及朝李噴辣椒水；林手腳多處擦挫傷、李雙眼灼傷，被消防隊送醫治療，警方獲報趕到逮捕吳及楊。

嘉義市民進黨籍議員林煒軒被追撞案，警方逮捕楊姓（前中）、吳姓（後中）男子，兩人稱超車擦撞衍生糾紛。（記者李宗祐／翻攝）

林稱，由助理開車載送，出門就被對方汽車尾隨，在案發地點被刻意逼車追撞，他與助理下車了解，兩名男子也下車，噴辣椒水要助理不要管，他立即報案，對方拿甩棍攻擊，又噴辣椒水，要求他下跪講出「對不起王美惠立委」，他在威嚇下只能配合，直到警察前來帶走兩男，他與助理被送醫救治。林說，這是政治性目的而非單純車禍糾紛，對方完全知道他的議員身分，他曾在某立委服務處看過對方。吳稱，超車不慎擦撞，見對方拿手機撥打，以為要「撂人」而動手。

27歲林煒軒是嘉市議會本屆最年輕議員，他曾任王美惠助理、身兼王與蔡英文 總統聯合競選總部青年幹部，後來欲參選議員，王卻屬意同陣營的黃敏修，林因理念不合離去，從此與王的關係降至冰點。

王美惠長年與民進黨嘉市黨部黃家處於對立，前年市黨部主委改選，王與拚連任主委的市議員黃露慧惡戰，互控抹黑，最後黃守住主委，不過仇恨難解，地方綠營共識幾乎僅剩「大局為重」。

林座車遭追撞案件，警方尚在釐清案情，矛頭已導向王，如此內訌未來恐愈演愈烈，成為2026年市長布局最大變數。

民進黨發言人吳崢說，暴力攻擊觸犯民主社會及法治底線，民進黨譴責所有不理性、違法的暴力行為，不會姑息此類行為，黨中央已責成組織部副主任劉厚承前往嘉義，關心林並了解事件始末。