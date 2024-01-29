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支持韓江拜會民眾黨 羅智強曝綠白合作2危機

記者洪子凱／台北29日電
國民黨立院龍頭將推「韓江配」，兩人29日拜訪民眾黨團，準立委羅智強表示，民眾黨是關鍵少數也應去拜訪，若讓綠白合作，除了改革推動上更加困難，更讓藍白間裂痕加深。(取材自「千秋萬事」直播)
國民黨立院龍頭將推「韓江配」，兩人29日拜訪民眾黨團，準立委羅智強表示，民眾黨是關鍵少數也應去拜訪，若讓綠白合作，除了改革推動上更加困難，更讓藍白間裂痕加深。(取材自「千秋萬事」直播)

新國會2月1日登場，國民黨將推派準立委韓國瑜、現任立委江啟臣角逐正副院長，由於藍綠兩黨皆不過半，民眾黨扮演關鍵少數，韓、江今前往民眾黨團拜會，也備受矚目。準立委羅智強今接受廣播專訪表示，國民黨要爭取最大支持，兩人去拜會民眾黨也是應該的，民進黨策略多元，若最後綠白合作，除了改革推動上更加困難，更讓藍白間裂痕加深。

羅智強提到，民進黨策略很靈活，黨團總召柯建銘、立法院長游錫堃黑白臉齊行有存在可能性，若民進黨拿下國會龍頭，想推動改革法案恐會受阻；其次是這次選戰中在野陣營裂痕很大，若龍頭民進黨成功取得民眾黨支持，等於是二度分裂在野陣營，也是為四年後總統大選在野分裂鋪路，雖柯講話不客氣，但回到政治利益盤算，還是要爭取跨黨派支持，但結果並非取決民進黨，而是民眾黨。

羅智強說，很多人都說民眾黨自抬身價「人家喊得起這個價」，畢竟民眾黨扮演關鍵少數，從現況分析國民黨加上兩席無黨合作，再不跑票前提下可以確保拿54票，且這次國民黨要求全體公開亮票，會跑票或蓋錯狀況應可避免，否則將要付出政治代價應會很嚴重。

羅智強認為，亮票只是政黨道德標準，但立委代表不是個人，還有選區選民，選民應該要知道自己所選出來的立委將院長票投給誰，該法案最早是民進黨提出，過去地方議會已修法通過，但民進黨過去在立法院佔有多數席次，這件事就不了了之，「但既然是該做的事為何不法制化」變成常態性，這也是全立法院黨團共識。

民進黨 國民黨 江啟臣

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