民眾黨反黃珊珊勢力湧現？柯文哲：傳聞太多不用理會

民眾黨前幕僚指黨內中評會有三股勢力反對黃珊珊（左），柯文哲（前右）說，他不曉得中評會有三股勢力，傳聞太多，不用理會。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲 、妻子陳佩琪、前副總統候選人吳欣盈昨天到高雄中正公園，出席「阿北森友會－南部小草感恩見面會」；對於民眾黨前幕僚指黨內中評會有三股勢力反對黃珊珊，柯文哲說，他不曉得中評會有三股勢力，傳聞太多，不用理會。

中央社報導，柯文哲昨天先向現場支持民眾道歉，他說，最近在寫檢討報告，會一項一項克服困難；這次依靠小額募款打選戰，是改變台灣政治很重要的關鍵，也是邁向成功第一步。

柯文哲表示，未來會展開海選計畫，重新建構組織，長時間培養政治人物，並承諾從「外科」變成「家庭科」，走向基層、接地氣，提升自身與地方間聯繫。

此外，民眾黨立委選舉贏得8席，但黨主席柯文哲目前並無公職，而準立委黃珊珊由於未來在立法院擁有話語權而聲勢高漲，因此兩人之間的互動也引發外界關注。對此，「美麗島電子報」董事長吳子嘉直言，柯文哲跟黃珊珊在5月20日之前一定翻臉。

本報系聯合報報導，吳子嘉日前在節目「關鍵時刻」指出，柯文哲4年後還有300萬票是事實，但黃珊珊手上只有0票，沒有力量，柯文哲不可能忍受民眾黨在立法院的表現像笨蛋，吳子嘉認為，民眾黨上屆在立法院有5席，但外界對其實際作為卻毫無印象，「平庸至極、無能至極」，然而此次的8席素質也未比上屆高，因此他直言，兩個會期結束後，柯可能就會對這屆白委沒耐心了。

此外，吳子嘉強調，柯文哲只重視一個事情，就是個人的流量，「他什麼都不管，流量最重要」，且一旦沒有流量、沒人採訪就會翻臉，吳子嘉點出，柯文哲當然不會去台中找蔡壁如翻臉，只會認為是立法委員沒幹好，「到時候誰光芒最大，就是柯文哲翻臉的對象。」

吳子嘉最後斷言，等到黃珊珊將柯文哲所有光芒都搶走後，「柯P會不會跟她翻臉？我敢跟你保證，5月20日之前一定翻臉。」